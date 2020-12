Jennifer López se ha planteado no casarse con Alex Rodríguez

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Jennifer López se ha planteado no volver a pasar por el altar junto a su prometido Alex Rodríguez y seguir viviendo como lo han hecho hasta ahora desde que comenzaron su relación.



La pareja, que tenía planes de casarse en junio de 2020 en Italia, ha tenido que cancelar su enlace nupcial en dos ocasiones por la pandemia del covid-19.



Según, J Lo no tiene prisa por pasar por el altar, pues ya tiene una relación muy consolidada junto al expelotero. Las revelaciones las hizo durante una entrevista para Andy Cohen, quien le preguntó si ha considerado llevar una vida sin las "ataduras" del matrimonio.



"Oh, sí, hemos hablado sobre esa posibilidad, desde luego. Quiero decir que, teniendo en cuenta nuestras edades y el hecho de que ya hemos estado casados antes, no era algo imprescindible ni urgente", manifestó.

Agregó: "Nos lo preguntamos varias veces: '¿Nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Qué significa una boda para nosotros?'. En último término es algo muy personal que debemos compartir como pareja, tenías que pararte a pensar sobre lo que de verdad querías hacer".



Asimismo, la "Diva del bronx" afirmó: "No tenemos prisa ninguna. A ver, es triste porque deberíamos habernos casado en junio, lo teníamos todo casi preparado. Nos queríamos casar en Italia, y al principio de todo esto el país tenía los peores datos del mundo".



Desde que Jennifer y Alex comenzaron su relación no han dejado de compartir los tiernos momentos que viven como pareja y familia, lo que los ha llevado a ser una de las relaciones más sólidas y queridas del mundo del entretenimiento.

