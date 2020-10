Weinstein es acusado de tres violaciones más en California

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Harvey Weinstein fue acusado el viernes de violar a dos mujeres más. El ex magnate del cine enfrenta ahora 11 cargos por abuso sexual que involucran a cinco mujeres en California al tiempo que cumple con una sentencia a prisión en Nueva York, dijeron fiscales del condado de Los Ángeles.



Weinstein fue acusado por tres nuevos cargos de violación y tres nuevos cargos de copulación oral forzada que involucran a dos mujeres, dijo la oficina de la fiscal de distrito.



Una denuncia penal enmendada afirma que Weinstein violó a una mujer en un hotel en Beverly Hills entre septiembre de 2004 y septiembre de 2005, y violó a otra mujer en dos ocasiones entre noviembre de 2009 y noviembre de 2010 en un hotel de Beverly Hills.



El vocero de Weinstein, Juda Engelmayer, dijo en respuesta a los cargos que “Harvey Weinstein ha afirmado siempre que todos y cada uno de sus encuentros físicos a lo largo de toda su vida han sido consensuales. Esto no ha cambiado, en este momento no podemos hacer declaraciones sobre los cargos adicionales, hasta que sepamos más de ellos”.



Weinstein, de 68 años, cumple una sentencia de 23 años de prisión en Nueva York después de ser sentenciado en febrero por violación y abuso sexual contra dos mujeres.

Los fiscales en Los Angeles han comenzado el proceso para extraditarlo y que enfrente cargos, pero acordaron el mes pasado aplazar los intentos para llevarlo a California por la pandemia de coronavirus.



Weinstein fue diagnosticado con COVID-19 este año mientras estaba en una prisión de máxima seguridad cerca de Buffalo, Nueva York.



Su próxima audiencia de extradición está programada para el 11 de diciembre.



En California, Weinstein fue acusado primero de violación en enero, justo cuando su juicio estaba comenzando su juicio en Nueva York. Más cargos fueron agregados en abril.



Ahora está acusado de cuatro cargos de violación, cuatro cargos de copula oral forzada, dos cargos de agresión sexual por restricción y un cargo de penetración sexual por uso de la fuerza. Los cargos involucran a cinco mujeres y se desprenden de eventos en Los Angeles y Beverly Hills de 2004 a 2013.

Los cargos combinados podrían implicar una pena máxima a 140 años en prisión.



Surgieron de un grupo de trabajo establecido por la fiscal de distrito Jackie Lacey para investigar la violencia sexual en la industria del espectáculo después de la ola inicial de acusaciones contra Weinstein en medios surgida a finales de 2017 que también impulsó el movimiento #MeToo.



El grupo de trabajo tuvo pocos resultados en los primeros dos años, que tomó más de 20 casos que involucraban a importantes figuras del espectáculo, pero rechazó presentar cargos contra la mayoría.



Este año, sin embargo, el grupo ha presentado cargos por violación y abuso sexual contra Weinstein, el astro porno Ron Jeremy y el productor de cine David Guillod en una operación conjunta con el condado de Santa Barbara.

La oficina de la fiscal de distrito también presentó cargos por violación contra el actor de “That ’70s Show” Danny Masterson, aunque esa investigación inició antes del grupo de trabajo.



Jeremy, Guillod y Masterson han negado las acusaciones y esperan su juicio.