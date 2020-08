¿Por qué Meghan Markle y el príncipe Harry no aparecerán en The Crown?

LONDRES, INGLATERRA.- Peter Morgan, director de la famosa serie de Netflix The Crown, reveló hace unos días el primer teaser de la cuarta temporada y además aseguró que los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, no aparecerán en la producción.



La serie, que recibió nueve nominaciones a los premios Emmy, explicó que no se tocará nada sobre los papás de Archie porque sus vidas están en "medio camino, y no sé cuál es su camino ni cómo terminará".



El también productor dijo: “Me siento mucho más cómodo escribiendo sobre cosas que sucedieron al menos hace 20 años. Tengo en mi cabeza una regla de 20 años. Eso es tiempo suficiente y distancia suficiente para comprender realmente algo, comprender su función, comprender su posición, comprender su relevancia. A menudo, las cosas que parecen absolutamente importantes hoy en día, se olvidan instantáneamente, y otras cosas tienen la costumbre de quedarse y demostrar ser históricamente muy relevantes y duraderas”.

Vea aquí: Las revelaciones más polémicas sobre Meghan Markle y el príncipe Harry en escandaloso libro



Agregó: “No sé en qué parte del esquema aparecerán el príncipe Andrés o, de hecho, Meghan Markle o Harry . No lo sabremos y necesitan tiempo para dejar de ser noticia. Y por eso no quiero escribir sobre ellos, ya que lo convertirá instantáneamente en algo periodístico. Y hay muchos periodistas que ya escriben sobre ellos. Para ser dramaturgo, creo que necesitas la metáfora, una vez que algo tiene la posibilidad metafórica puede volverse interesante”.



Morgan aseguró: “Es muy posible, por ejemplo, contar la historia de Harry y Meghan a través de la analogía y la metáfora, si eso es lo que quieres hacer. Porque ha habido tantos ejemplos en el pasado, ya sea Wallis Simpson, Edward VII, o Diana y el príncipe Carlos. Ha habido muchas oportunidades en el pasado en la que ha habido complicaciones matrimoniales”.



La nueva temporada de The Crown se estrenará el 15 de noviembre en Netflix.