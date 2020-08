Taylor Swift se apunta su séptimo número 1 con su álbum "folklore"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El álbum sorpresa de Taylor Swift “folklore” está dominando las listas de popularidad.



El octavo disco de estudio de Swift debutó en el primer lugar de la lista de 200 álbumes de Billboard esta semana, marcando el mejor debut del año y dándole a la estrella pop su séptimo No. 1. Según Nielsen Music/MRC Data, el álbum vendió el equivalente a 846,000 álbumes en Estados Unidos.



¿El último disco que vendió más unidades en una sola semana? “Lover”, también de Swift, lanzado el pasado agosto.

El éxito hace de la cantante y compositora de 30 años la primera artista con siete discos diferentes que hayan vendido al menos 500,000 copias en una sola semana. Swift lanzó “folklore” a modo de sorpresa, anunciándolo apenas un día antes de su lanzamiento del 24 de julio. Incluye trabajo de producción y composición de Aaron Dessner, de The National, y del frecuente colaborador de Swift, Jack Antonoff.



Con 289,85 millones de streams a la carta de sus canciones, “folklore” también tuvo el lanzamiento digital más grande de la semana para un álbum de una artista femenina en lo que va de año. Swift tiene el tercer puesto general, detrás de “Legends Never Die” de Juice WRLD y “Eternal Atake” de Lil Uzi Vert.



“Folklore” salió sólo de manera digital, pero estará disponible en formato de CD el 7 de agosto. El álbum se vendió como parte de distintos paquetes de mercancía, incluyendo cárdigans, suéteres con capucha, camisetas, estuches para teléfonos celulares y más. Una versión digital de “folklore” venía incluida con la compra de estos artículos, contando como la venta de un álbum para Swift.

