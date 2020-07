Bambú suma 30 años de teatro y lo celebra con festival virtual

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que marzo -el mes que por excelencia había oficiado el Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú- se convirtiera en el anfitrión de una pandemia que alteró todo tipo de planes y proyectos, finalmente el Grupo Teatral Bambú (GTB) ha encontrado una salida para celebrar sus 30 años sobre las tablas.



A través de la virtualidad, los hacedores de las artes escénicas de distintas partes del mundo vuelven a darse cita en el festejo que durante una semana completa ofrecerá una nueva agenda de actividades que pretenden rendir honor al arte y a la cultura en sus múltiples expresiones. Luisa Cruz, miembro fundadora del grupo, cuenta los detalles.



Después de tanto, es tiempo de celebrar los 30 años de Bambú. ¿Cuáles son los sentimientos y emociones?

La primera emoción es el asombro, ¡30 años! Hemos hecho teatro y arte durante 30 años consecutivos, ¡en Honduras! Nos tenemos que pellizcar para estar seguros de que no es un sueño, pero que en su lugar es un sueño hecho realidad. Sentimientos los hay demasiados: la alegría de los nuevos integrantes, sangre joven y creativa; nuevos bríos, nueva fuerza para seguir adelante; y despojarnos del miedo, ¡vamos por más! Esta crisis sanitaria no nos va a derrotar. Estamos dispuestos a poner nuestra carne al asador por las cosas en las que creemos; nuestro teatro, nuestra sede, nuestros compañeros y compañeras, somos una familia unida por el amor al teatro y al arte.





Un total de 34 grupos artísticos se conectarán a través de Facebook y YouTube, en las cuentas oficiales del GTB.





¿En algún momento se pensó en la idea de festejar su aniversario por medio de un festival virtual?

Jamás. Es que el teatro sin público al frente no está completo, ¡le hace falta su media naranja, lo que lo hace vibrar, emocionarse, nutrirse! Teatro sin público es un ensayo, una gana de ser teatro. Y por supuesto que a veces el público puede no apreciar la obra ante sus ojos, pero eso justamente es lo que nos motiva a querer siempre atraerlo, procurar con nuestro arte cautivar, encantar a esos espectadores. Y ese calor procuramos que lo sientan ellos también, esos artistas que vienen a regalarnos sus producciones. ¡Qué hermoso gesto!



¿Por qué fue preferible festejar en línea a seguir esperando, quizá hasta marzo de 2021?

Estuvimos atentos al curso de los acontecimientos de esta crisis de salud, y no habiendo más posibilidades nos propusimos que julio podría ser la fecha más alejada del inicio de la pandemia, pero más cercana a nuestro aniversario, adoptando la modalidad virtual dadas las circunstancias. ¡No podíamos dejar de celebrar estos 30 años!



¿La temporada “Bambú en tu casa” los ha preparado de alguna manera para desarrollar esta celebración en un formato tan atípico?

Sin duda alguna, nos ha servido para ir aprendiendo sobre la marcha, ya que no tenemos habilidades para el video, peor aún, la edición o la transmisión en vivo y el acceso a las plataformas en internet en estos temas. Hemos tenido que acudir a otros artistas maravillosos, ha sido una muy buena experiencia y creo que todos hemos salido ganando, a pesar del estrés que esta nueva exigencia nos ha impuesto. Es meritorio decir que esta temporada, así como el Festival Bambú, cuentan con el respaldo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (Cosude), gracias a quienes hemos podido ir sufragando nuestros gastos operativos. ¡Nuestro agradecimiento a Cosude!





"Mujeres" es la puesta en escena con la que el GTB participará en esta edición.







Además del teatro, ¿qué otro tipo de espectáculos se podrán disfrutar en el XXX Festival Internacional de las Artes Escénicas Bambú 2020?

El teatro siempre es uno de los platos fuertes, le sigue la música en diferentes géneros y estilos, la magia, la cuentería, el stand-up comedy, el teatro de títeres, engalanados por la fotografía, la caricatura y hasta la poesía. A decir verdad, ¡nos asombra la abundante respuesta de nuestros amigos en este mundo! ¡Somos felices! Por nuestra parte, haremos dos homenajes a un par de ángeles que hoy hacen fotografía y música en el cielo; se trata de nuestros queridísimos hermanos Roberto Bernal (mexicano) y Guillermo Anderson, a quienes jamás podremos agradecer por el apoyo que nos brindaron durante muchos años.



En la antesala “Bambú, camino a los 30” se mencionó que para este festival se estrenaría una nueva obra, ¿la propuesta sigue en pie?

A decir verdad, la crisis nos ha impedido concretar esa meta según lo previsto. Sin embargo, viene una propuesta de títeres de los compañeros Danilo y Karla, que estrenarán en la clausura de la temporada “Bambú en tu casa”, y yo hace rato quiero entrarle al teatro para niños. Ojalá la divinidad nos permita esta quinta nueva producción antes de finalizar el particular año 2020.



Antes se apoyaba a los artistas con la adquisición de un boleto de entrada. ¿De qué manera recolectarán fondos para esta edición?

Manejamos una cuenta de ahorros en lempiras en Banco de Occidente, número 21-430-000864-6 a nombre de Grupo Teatral Bambú, y para quienes deseen apoyarnos desde el extranjero, tenemos una cuenta en Patreon: www.patreon.com/teatrobambu. Gracias por apoyar el arte y la cultura de Honduras, su aporte será muy estimado y bien utilizado debido a los gastos fijos en que mensualmente debemos incurrir, y sin actividades e ingresos, se hace muy complicada nuestra subsistencia.