¿Qué sintió Eugenio Derbez al enterarse que sería papá de Aislinn?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- "Se acabó mi vida", fue lo primero que se le vino a la cabeza a Eugenio Derbez cuando se enteró que sería papá por primera vez, así lo confesó a su primogénita Aislinn.



En un nuevo capítulo del podcast "La magia del caos", de Aislinn Derbez, el creador de la Familia P.luche confesó que en sus planes de vida no figuraba convertirse en papá.



"Fue un shock, tenía muchos sueños que alcanzar, muchas metas que lograr y la paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock, de se acabó la vida, ya no voy a poder lograr mis sueños, tendré que ponerme a trabajar, fue un hasta aquí con mis sueños", expresó.



El comediante mexicano detalló que por mucho tiempo se mantuvo en negación, pero todo cambió tras convivir con la pequeña Aislinn, a quien considera su "maestra".

"En mi película No se aceptan devoluciones, la frase que viene acompañada con el título ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’, es mía y la hice basada en ti, tengo muy claro que en un principio fue como un ‘no, yo no quiero ser papá y no quiero, me va a acabar mis sueños’, y luego pues eso fuiste ‘lo mejor que no quería que me pasara’ y hasta la fecha sigues siendo ‘lo mejor que no quería que me pasara", confesó.



Agregó: "Me cambió la percepción cañón. Y llegaste a mi vida a enseñarme una cantidad de cosas y abrir una cantidad de puertas y oportunidades, o sea has sido mi maestra más grande que he tenido en la vida y eso no lo entiende uno al principio, lo único que ves es ‘ahora voy a tener que trabajar para mantener esta responsabilidad, que ni quería’ y no, enamórense de sus hijos".



En el video, Aislinn confesó que en varias ocasiones su mamá le comentó que su papá no quería que naciera.



“Cuando mi mamá estaba muy enojada contigo me decía "Tu papá no quería que te tuviera" y yo por dentro le decía 'pues claro, qué tiene de malo que no me quisiera, tenía su propia vida, si no me conocía por qué me va a querer”, recordó la también actriz.

