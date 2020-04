Sony lanza una probadita de Venom 2

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Venom 2 se estrenará en 2021, sin embargo, Sony y Marvel Studios ya comenzaron a dar probaditas de lo que tendrá la producción Let There Be Carnage.



De acuerdo con los primeros avances, Tom Hardy se convertirá nuevamente en el simbionte más temido en el mundo de Spider-Man.

El adelanto muestra varios rostros conocidos, además se confirma que los actores Woody Harrelson y Michelle Williams también regresarán en Venom: Let There Be Carnage.



En la cinta se ve el caos y Harrelson será el encargado de ser el villano de turno al interpretar a Carnage.



Sony y Marvel Studios tenían el estreno de la película para octubre de 2020, no obstante, determinaron moverla hasta el 25 de junio de 2021, añadiendo más tiempo de expectación.