Elección de la Reina Ferisan 2026 en imágenes: Los mejores momentos de la gala

Angie Brigitte Ordóñez Flores se convirtió en la nueva Reina Ferisan 2026 durante la gala de elección celebrada anoche en San Lorenzo, Valle.
La joven de 15 años se impuso ante el jurado calificador gracias a su seguridad en la pasarela y la claridad de sus respuestas.
La gala de elección se celebró en el gimnasio del Instituto Felipe Enrique Augustinus (IFEA).
Las candidatas dieron inicio a la velada con una coreografía conjunta, todas ataviadas con un mismo vestido en tonalidad verdes con aplicaciones de glitter y transparencias.
Kimberlin Martínez.
María Yakelin Baca.
Clereth Fúnez.
Skarleth Cruz.
Karoline Robles.
La ganadora, Angie Ordóñez.
La velada comenzó alrededor de las 9:00 de la noche.
Meylin García se llevó la banda a Mejor cabello.
La pasarela de traje típico reunió elementos como la sal, la garza, el camarón y la imagen del santo patrono, presentes en buena parte de los diseños. En la imagen: Clereth Fúnez.
Meylin García.
El premio a Mejor traje típico recayó en Angie Ordóñez.
Óscar Leiva, Juan Carlos Alemán y Elmer Duarte fueron los encargados de amenizar la velada con su música.
En la pasarela de gala predominaron los vestidos en tonos rojos, aunque también hubo espacio para el rosado, el negro, el azul iridiscente y el champagne.
La primera en hacer su pasarela de noche fue Skarleth Cruz.
Luego apareció María Yakelin Baca.
La tercera del listado era Kimberlin Martínez.
Luego llegó el turno de Clereth Fúnez.
Meylin García se enfundó en un vestido de su color favorito.
Karoline Calderón fue la penúltima en hacer su pasarela.
Antes de que Angie Ordóñez apareciera en el escenario.
Skarleth Cruz se consagró como la Primera Princesa.
Karoline Robles se llevó el título de Reina del Turismo.
La barra que acompañó a Robles fue una de las más numerosas.
Clereth Fúnez (izquierda) ostenta el título de Reina del Carnaval, mientras que Angie Ordóñez (derecha) se alzó con la máxima distinción de la noche: Reina Ferisan 2026.
La coronación se llevará a cabo el próximo 8 de agosto, fecha que marcará el inicio de la feria, que se extenderá hasta el 17 de agosto.