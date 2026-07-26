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Elección de la Reina Ferisan 2026 en imágenes: Los mejores momentos de la gala

Entre aplausos, pasarelas y una expectativa que se sintió hasta el último instante, San Lorenzo vivió anoche la elección de su nueva Reina Ferisan

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 16:13
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Angie Brigitte Ordóñez Flores se convirtió en la nueva Reina Ferisan 2026 durante la gala de elección celebrada anoche en San Lorenzo, Valle.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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La joven de 15 años se impuso ante el jurado calificador gracias a su seguridad en la pasarela y la claridad de sus respuestas.

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La gala de elección se celebró en el gimnasio del Instituto Felipe Enrique Augustinus (IFEA).

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Las candidatas dieron inicio a la velada con una coreografía conjunta, todas ataviadas con un mismo vestido en tonalidad verdes con aplicaciones de glitter y transparencias.

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Kimberlin Martínez.

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María Yakelin Baca.

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Clereth Fúnez.

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Skarleth Cruz.

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Karoline Robles.

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La ganadora, Angie Ordóñez.

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La velada comenzó alrededor de las 9:00 de la noche.

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Meylin García se llevó la banda a Mejor cabello.

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La pasarela de traje típico reunió elementos como la sal, la garza, el camarón y la imagen del santo patrono, presentes en buena parte de los diseños. En la imagen: Clereth Fúnez.

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Kimberlin Martínez.

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Meylin García.

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Skarleth Cruz.

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Karoline Robles.

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María Yakelin Baca.

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El premio a Mejor traje típico recayó en Angie Ordóñez.

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Óscar Leiva, Juan Carlos Alemán y Elmer Duarte fueron los encargados de amenizar la velada con su música.

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En la pasarela de gala predominaron los vestidos en tonos rojos, aunque también hubo espacio para el rosado, el negro, el azul iridiscente y el champagne.

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La primera en hacer su pasarela de noche fue Skarleth Cruz.

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Luego apareció María Yakelin Baca.

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La tercera del listado era Kimberlin Martínez.

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Luego llegó el turno de Clereth Fúnez.

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Meylin García se enfundó en un vestido de su color favorito.

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Karoline Calderón fue la penúltima en hacer su pasarela.

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Antes de que Angie Ordóñez apareciera en el escenario.

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Skarleth Cruz se consagró como la Primera Princesa.

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Karoline Robles se llevó el título de Reina del Turismo.

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La barra que acompañó a Robles fue una de las más numerosas.

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Clereth Fúnez (izquierda) ostenta el título de Reina del Carnaval, mientras que Angie Ordóñez (derecha) se alzó con la máxima distinción de la noche: Reina Ferisan 2026.

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La coronación se llevará a cabo el próximo 8 de agosto, fecha que marcará el inicio de la feria, que se extenderá hasta el 17 de agosto.

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