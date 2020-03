Peor fin de semana en cines de Norteamérica en 20 años  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Las entradas a los cines en Norteamérica cayeron a sus niveles más bajos en por lo menos 20 años ya que la pandemia del coronavirus provocó uno de los peores fines de semana en la taquilla de Hollywood.



Se recaudaron unos 56 millones de dólares en ventas en los cines de Estados Unidos y Canadá, según cálculos de los estudios difundidos el domingo. Desde septiembre de 2000, no ha habido un ingreso de taquilla tan bajo, según la firma de datos Comscore, cuando se recaudaron 54,5 millones de dólares en taquilla en un fin de semana tranquilo.



El más reciente debut de Disney, “Onward”, siguió en el principal puesto con 10,5 millones de dólares en su segundo fin de semana. El romance cristiano “I Still Believe”, producido por Lionsgate, recaudó 9,5 millones de dólares. La adaptación del comic “Bloodshot” de Sony, con Vin Diesel, generó un estimado de 9,3 millones de dólares.

LEA: Vive Latino se celebra con toque sanitario en México



Todos esos totales estuvieron muy por debajo de las expectativas.



La mayoría de los cines norteamericanos permanecieron abiertos durante el fin de semana. Las dos principales cadenas del continente, AMC Theaters y Regal Cinemas, dijeron que no llenarían las salas a más de 50% de su capacidad para facilitar el distanciamiento social. Otros pidieron a los asistentes dejar asientos vacíos a su alrededor. Todos juraron limpiar los cines entre proyecciones.



Otros cines optaron por cerrar, incluidos muchos de Nueva York. De los aproximadamente 5.800 cines en Estados Unidos, unos 100 cerraron durante el fin de semana.



“Con la epidemia de coronavirus a nivel mundial provocando que las principales cadenas de cines reduzcan su capacidad y muchos territorios internacionales ya sea que cierren parcial o completamente todos los cines, así como la incertidumbre de asistir a espacios llenos, todos los títulos tuvieron una caída más grande de la esperada”, dijo Disney en un comunicado.



A continuación, presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles se incluyen las cifras a nivel internacional.

ADEMÁS: Danna Paola niega tener coronavirus: 'No me retuvieron en España, estoy bien



1. "Onward", 10,5 millones de dólares (6,8 millones a nivel internacional).



2. “I Still Believe”, 9,5 millones.



3. “Bloodshot”, 9,3 millones (13 millones a nivel internacional)



4. “The Invisible Man”, 6 millones (6,2 millones a nivel internacional).



5. “The Hunt”, 5,3 millones (700.000 a nivel internacional)



6. “Sonic the Hedgehog”, 2,6 millones (2,9 millones a nivel internacional).



7. “The Way Back”, 2,4 millones.



8. “The Call of the Wild”, 2,2 millones (1,1 millones a nivel internacional).



9. “Emma”, 1,4 millones



10. “Bad Boys for Life”, 1,1 millones