Globo especial: DeGeneres agradece el "poder de la TV" 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Ellen DeGeneres convirtió su momento en los Globos de Oro en una rutina de comedia muy personal, burlándose ligeramente de los discursos tradicionales en las ceremonias de premios y agradeciendo por último al "poder de la televisión".



La pionera de series de comedia, presentadora de programas de tertulia y de juegos y concursos recibió un premio a la trayectoria en la ceremonia del domingo, y dijo en chiste que estaba aliviada de no tener que preocuparse.



"Es un premio prestigioso, y lo que más me gusta es que sabía ya de entrada que gané", dijo. "No hay nada peor que estar ahí sentado como la mayoría de ustedes, esperando y preguntándose si ganarán".

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood la reconoció con el Premio Carol Burnett — la versión televisiva de su Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine — por sus "contribuciones destacadas a la televisión frente y detrás de la pantalla". El primero de estos galardones, otorgado el año pasado, lo recibió la propia Burnett, quien estaba sentada junto a DeGeneres.



La comediante Kate McKinnon, una veterana de "Saturday Night Live", presentó a DeGeneres y le agradeció por ayudarla a sentir que una lesbiana podía lograr cualquier cosa en la TV. "Ella realmente arriesgó su vida entera y su carrera entera a fin de decir la verdad y sufrió muchísimo por eso".



El programa "Ellen" de DeGeneres hizo historia en la TV durante la década de 1990 cuando su personaje de declaró gay. Actualmente presenta dos programas: el popular talk show "The Ellen DeGeneres Show", y el concurso de la NBC "Ellen's Game of Games". En 2016, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Barack Obama.



Una vez que subió al escenario, DeGeneres reconoció a los australianos que están lidiando con los devastadores incendios y entonces fingió contar la historia de su vida, dedicando bastante tiempo al día en que nació y el tipo de auto en el que fue trasladada a casa. ("No tengo que terminar para nada porque es un premio especial", dijo.)



Entonces adelantó rápidamente: "Tuve una serie de comedia. Y perdí esa serie de comedia. Entonces tuve otra serie de comedia, y perdí esa serie de comedia también. Llegué a hacer algo que siempre quise hacer: whiskey. Entonces tuve un programa de tertulia. Tengo un programa de tertulia. Y pude ser yo misma. Siento que ustedes han llegado a conocerme. Soy un libro abierto".



DeGeneres hizo entonces un chiste sobre su sexualidad al agradecerle a un hombre que no existe.



"No hubiera podido lograrlo sin mi esposo Mark. Mark, eres mi roca", dijo arrancando una gran carcajada de la audiencia, incluida su esposa, la actriz Portia de Rossi. También les agradeció a unos hijos ficticios y les dijo que se fueran a la cama.



DeGeneres concluyó diciendo que se siente bien cuando puede hacer que los espectadores rían y se sientan bien, pero que se siente mejor aun cuando inspira a los espectadores a hacer lo mismo.



"Hacer a la gente reír o ser amables o ayudar a alguien menos afortunado que ellos", dijo. "Ese es el poder de la televisión y estoy tan agradecida de ser parte de ella".