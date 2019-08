Gira de Jennifer López entre las más lucrativas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La gira “It’s My Party” de Jennifer López terminó la semana pasada en San Petesbugo como la séptima más lucrativa del momento a nivel mundial.



La estrella neoyorquina de origen puertorriqueño subió dos escaños respecto a la semana previa en la lista de Pollstar, con ingresos promedio de más de 2,1 millones de dólares por ciudad.

DE INTERÉS: Actriz de Game of Thrones denunció 'secuestro' de su bebé



El primer puesto lo siguen ocupando los Rolling Stones, seguidos por BTS y las Spice Girls.



A continuación las 20 giras mundiales más lucrativas, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 14 de agosto del 2019.



1. The Rolling Stones; 13.544.597 dólares; 228,41 dólares.



2. BTS; 12.386.483 dólares; 121,57 dólares.



3. Spice Girls; 9.750.671 dólares; 112,13 dólares.



4. Ed Sheeran; 7.079.337 dólares; 82,94 dólares.



5. Paul McCartney; 4.330.870 dólares; 157,40 dólares.



6. Dead & Company; 2.725.223 dólares; 88,69 dólares.



7. Jennifer López; 2.159.753 dólares; 137,94 dólares.



8. Phish; 2.053.497 dólares; 65,24 dólares.



9. Ariana Grande; 1.935.691 dólares; 119,03 dólares.



10. Michael Bublé; 1.773.829 dólares; 113,75 dólares.



11. John Mayer; 1.700.636 dólares; 105,16 dólares.



12. André Rieu; 1.480.762 dólares; 90,69 dólares.



13. Rod Stewart; 1.427.661 dólares; 106,50 dólares.



14. Cher; 1.338.225 dólares; 108,88 dólares.



15. Florida Georgia Line; 1.335.082 dólares; 70,92 dólares.



16. Bob Seger & The Silver Bullet Band; 1.293.302 dólares; 109,15 dólares.



17. Elton John; 1.286.929 dólares; 114,26 dólares.



18. Dave Matthews Band; 1.228.105 dólares; 69,35 dólares.



19. Hugh Jackman; 1.208.115 dólares; 91,64 dólares.



20. Backstreet Boys; 1.095.839 dólares; 81,46 dólares.

ADEMÁS: Katy Perry recibe segunda acusación por agresión sexual