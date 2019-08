Yadhira Carrillo no volverá a las telenovelas tras detención de su esposo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Luego que el esposo de la actriz Yadhira Carrillo fuera detenido en México y sus cuentas bancarias presuntamente congeladas, muchos se preguntan si la mexicana volverá a las telenovelas.

Juan Collado es acusado por el desvío de recursos y lavado de dinero, por lo que permanece detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, lugar hasta donde Yadhira Carrillo constantemente va a visitarlo.

Se especuló que debido a la investigación las cuentas del esposo de Yadhira Carrillo fueron congeladas, algo que podría tener en problemas económicos a la actriz.



Ante estos rumores, medios mexicanos consultaron a Yadhira Carrillo sobre si pensaba regresar a las telenovelas tras 11 años alejada de las cámaras y ella lo negó rotundamente.



"No, no, no. Yo estoy aquí, estoy con Juan, estaré siempre aquí y donde él esté, con mucho gusto además", dijo ante los medios este 29 de julio tras salir del Reclusorio Norte luego de visitar a Collado.

¿Quién es Yadhira Carrillo?

Yadhira Carrillo inició su carrera actoral en 1996 con un pequeño papel en la telenovela "Canción de amor". Desde ese momento empezó a interpretar papeles en diferentes telenovelas que la llevaron a tener protagónicos.

En el año 2004, Yadhira Carrillo tuvo el protagónico en la telenovela "Amarte es mi pecado".



Yadhira Carrillo dejó por completo los melodramas, sin embargo, hizo varias apariciones como conductora en el programa "Hoy" en 2012.

La actriz y el abogado iniciaron una relación en el año 2007 y generó gran polémica y ataques contra la mexicana, porque Juan previamente estuvo casado con la actriz Leticia Calderón, a quien presuntamente abandonó cuando se recuperaba de una cirugía de rodilla.

Para el año 2012, luego de cuatro años de relación, Yadhira Carrillo y Juan Collado se casaron y la polémica continuó, pues meses antes Leticia Calderón había confirmado el fin de la relación de su exmarido con la actriz.