La reacción de Luisito Comunica tras supuesta infidelidad: "Veo que les encanta el chisme"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras varias horas desaparecido de las redes sociales, Luisito Comunica reapareció con un irónico mensaje sobre la supuesta infidelidad destapada en un video de Badabum.



"Wow, desperté y mi teléfono era un caos. Veo que les encanta el chisme", escribió en su cuenta de Twitter. Continuó diciendo que "todos pueden creer lo que quieran y pensar como gusten. Yo estoy feliz y tranquilo".

También calificó de juegos de "polémicas" a los videos que realiza Lizbeth Rodriguez, quien pidió perdón a Comunica al darse cuenta de lo que había hecho con su grabación junto a Ryan Hoffman.



"Somos una comunidad de seguidores bien cool que no tiene por qué estar cayendo en estos juegos de “polémicas”. Los quiero", termina el mensaje del youtuber.



Por su parte "La Chule", novia de Luisito Comunica, no se ha pronunciado sobre esta polémica en ninguna de sus redes sociales.