Shakira lamenta la muerte del expresidente argentino Fernando de la Rúa, padre de su exnovio

MADRID, ESPAÑA.-La cantante Shakira lamentó a través de las redes sociales el fallecimiento del expresidente argentino Fernando de la Rúa, padre de Antonio de la Rúa, exnovio de la colombiana.

"Fernando querido, te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos", comenzó diciendo la actual pareja sentimental del jugador del Barcelona, Gerard Piqué.

Pero el emotivo mensaje no paró ahí, la intérprete de "Rabiosa" continuó describiendo al fallecido expresidente. "Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba".



Por último, escribió: "Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo, Shakira".

Shakira y Antonio de la Rúa, hijo del fallecido expresidente argentino, fueron novios por muchos años, por lo que la colombiana entabló una bonita amistad con el mandatario y el mensaje lo confirma.

Luto en Argentina

El expresidente Fernando de la Rúa, quien había seducido a los argentinos con un perfil de político honesto y de estadista para luego dejar al país sumido en la peor crisis económica de su historia en 2001, murió este martes tras permanecer internado desde enero por dolencias cardiovasculares y renales. Tenía 81 años.



Los problemas cardíacos aquejaron a De la Rúa desde que ocupaba la presidencia (1999-2001). Tras dos angioplastias y otras intervenciones en años recientes, había quedado internado el primer día de 2019 por una infección respiratoria que agravó sus dolencias cardiovasculares previas.



“Lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento”, anunció el presidente Mauricio Macri a través de su cuenta de Twitter.



La agencia estatal Télam reportó que la causa de su muerte obedeció a un agravamiento de sus dolencias coronarias y renales.



Los restos del exmandatario serán velados en el Congreso a partir de las cuatro de la tarde hora local (1900 GMT). En tanto, el gobierno decretó tres días de duelo nacional.



“Nuestras condolencias a familiares y amigos del expresidente Fernando De La Rúa”, manifestó por su parte la expresidenta y líder opositora Cristina Fernández.



La última imagen de De la Rúa como presidente lo mostró subiendo a un helicóptero en la azotea de la Casa de Gobierno mientras a pocos metros de allí, en la histórica Plaza de Mayo, una multitud enardecida lo insultaba el 20 de diciembre de 2001.



Fue el corolario de un gobierno que había asumido dos años antes con un enorme apoyo popular pero que fue incapaz de propiciar los consensos necesarios para llevar adelante las correcciones a un modelo económico heredado que sumió a la mitad de la población en la pobreza.