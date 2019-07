Padre de Kate del Castillo: "Me dolería una cadena perpetua para 'El Chapo'"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Eric Castillo, padre de la famosa actriz Kate del Castillo, agradeció este lunes a "El Chapo" Guzmán por no haber lastimado a su hija cuando se reunió con él en octubre de 2015 para la filmación de una película, pero también donfesó que le dolería si es condenado a cadena perpetua.



"Es un personaje difícil que últimamente han juzgado muy fuerte en Estados Unidos. No trato de defenderlo, pero le agradezco que respetó a mi hija. Me dolería si lo llegan a condenar a cadena perpetua, espero que no sea así", dijo el famoso actor mexicano a medios de comunicación.



Además habló sobre el encuentro de Kate y "El Chapo", que fue a escondidas, "sin que nadie se enterara".



¿Te imaginas a mi hija esa noche ahí, en aquella soledad y rodeada de gente armada y de él, y que la haya respetado?, preguntó.



Declarado culpable de diez delitos de narcotráfico, "El Chapo" permanece detenido en una cárcel de Manhattan.

La sentencia de Guzmán está programada para el próximo 17 de julio.