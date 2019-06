FOTO: Belinda sorprende al aparecer con todo su cuerpo tatuado

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante y actriz mexicana Belinda ha sorprendido a sus seguidores al aparecer en unas fotografías con su cuerpo lleno de tatuajes.

La artista, de 29 años de edad, ha causado revuelo entre sus fans, luego de que publicara dos controversiales imágenes en las que posa de manera sensual mostrando los diseños en su piel.

"Estoy pensando seriamente en tatuarme todo el cuerpo... esto es real!!! Qué opinan?", fue el mensaje que adjuntó la intérprete de "Egoísta" en el post. "Amor a primera vista", agregó Belinda mediante un hashtag.

Cabe destacar que, los tatuajes no son permanentes, pues su look fue diseñado para la grabación del video de "Amor a primera vista", su nueva canción junto a Los Ángeles Azules; sin embargo, la mexicana no descarta la posibilidad de pintarse la piel en algún momento.

Esta es una de las dos fotografías que compartió Belinda.



De inmediato, la publicación se llenó de miles de likes y comentarios en su cuenta oficial de Instagram, donde suma 7.2 millones de seguidores.

Actualmente, Belinda participa como coach en el programa La Voz México de la cadena TV Azteca, donde comparte créditos con Yahir, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera, con este último incluso se le ha vinculado sentimentalmente.