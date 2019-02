El nuevo elenco de la serie de Netflix: La Casa de las Flores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La segunda temporada de La Casa de las Flores, la serie del mexicano Manolo Caro, no tiene fecha de estreno aún, pero sí se han anunciado nuevas participaciones en la producción original de Netflix.



En las redes sociales de Caro, como en varios medios de comunicación en México, se han divulgado nombres de famosos que aparecerán en la nueva entrega.



La última en anunciarse fue la actriz mexicana, Silvia Pinal. “Me encantó la idea, cuando vi que estaba Verónica Castro me dio mucho gusto y la vi y dije: ‘Que bonito, que idea tan más padre, pero lo que menos pensaba es que me fuera a tocar a mí, pero sí me tocó”, expresó la actriz de telenovela.



Por su lado, Caro anunció la llegada de Mariana Treviño. “Regresar a filmar La Casa de las Flores en México me llena de emoción, nos enfrentamos a una temporada más hilarante y atrevida. Tener a Mariana Treviño en el elenco es para mí la analogía perfecta, el regreso a casa, a trabajar con mi familia profesional”, manifestó.



Al elenco también se sumarán María León, Eduardo Rosa, Loreto Peralta, Flavio Medina, Anabel Ferreira y Eduardo Casanova.



La segunda parte de la serie comenzó a grabarse a inicios de febrero en España. Las primeras imágenes muestran a Paulina de la Mora en la Madre Patria.