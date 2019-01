Céline Dion responde a críticas por su delgadez

PARÍS, FRANCIA.- La cantante Céline Dion reaccionó molesta por los comentarios negativos que recibe por su apariencia extremadamente delgada.



La famosa mujer, durante una entrevista, aseguró que se siente bien con ella misma y que si no les parece que la dejen tranquila.



Estas fueron sus declaraciones en el podcast 'The Dan Wootton Interview': "Todo lo hago pensando en mí y en mis necesidades. Quiero sentirme fuerte, bella, femenina y sexy. Y estoy muy contenta en ese sentido, no tengo por qué dar más explicaciones".



Agregó: "Que no se molesten algunos, que no me hagan fotos y me dejen en paz. Si les gusta, ahí estaré, y si no que me dejen tranquila".



Dion se robó las miradas durante la Semana de la Moda de París. En las imágenes se observa que la artista tiene la cara más delgada y los pómulos bastante marcados. Además, en el pecho, que resalta debido al escote de su vestido negro, se le ve el esternón.