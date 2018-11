Líder del grupo Maná casi muere durante cirugía estética, según expareja

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Mónica Noguera, expareja sentimental de Fernando Olvera, líder de la banda Maná, reveló que el cantante estuvo a punto de morir durante una cirugía estética.



Las declaraciones de Noguera fueron dadas al programa "De primera mano", luego que en redes sociales surgieron cientos de memes asegurando que Olevera se había realizado cirugías. Y es que el rostro del cantante lucía muy diferente, captado durante la recien gala de los Latin Grammy donde subió al escenario para recibir el galardón a la Persona del Año.



En cantante fue comparado con el actor Mickey Rourke y el famoso astrólogo Walter Mercado, comparaciones que no habrían gustado a la presentadora, por lo que decidió revelar que Olvera casi muere por una cirugía, algo que muy pocos rabian.



"En el tiempo que estuvimos juntos (2013-2015) se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Voy a decir que me duele mucho porque aquella vez solo era operarse la papada y los ojos. Pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y se estaba desangrando", dijo la bella expareja de Fernando.



La cirugía que menciona Mónica no es reciente, pero confirma que el mexicano de 55 años está de acuerdo con mejorar la apariencia física mediante el quirófano, por lo que no se descarta que su "nuevo rostro", sea producto de las mismas.



Noguera también dijo que Fernando no debería enfocarse en el tema de lo físico, porque es un gran artista y una gran persona, además que no necesita estos procedimientos estéticos.