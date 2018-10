Anuel AA y Karol G: así surgió el rumor de noviazgo entre los reguetoneros

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Desde hace unos meses ha corrido el rumor en redes sociales y medios de comunicación sobre un romance entre los cantantes Anuel AA y Karol G.

Todo inició cuando la pareja de artistas decidió realizar una colaboración musical en el tema "Culpables". Las primeras imágenes del promocional, donde ambos aparecen juntos sobre la parte frontal de un auto, dieron pie al rumor.

Posteriormente, Anuel AA en su cuenta de Instagram realizó varias historias en las que confesó extrañar a alguien y además compartió una de las fotos utilizadas para el promocional a la que agregó el mensaje. "A veces el amor de tu vida llega después del error de tu vida". Como era de esperar, este mensaje dio fuerza los cuchicheos en las redes sociales sobre su noviazgo.

Por su parte, Karol G no se ha pronunciado sobre el tema, pero Anuel parece sí estar interesado en la cantante colombiana, pues no desaprovecha la oportunidad para escribir piropos en cada una de las publicaciones que la intérprete de "Mi cama" realiza en sus redes sociales.

Pese a que ninguno de los dos confirma o desmiente el romance, la más reciente publicación de Karol G podría ser una fuerte prueba de que la pareja sí está en una relación.

La manzana de la discordia

La cantante se enfadó con su colega Cosculluela por publicar una imagen en la que aparecen juntos, las razón, es que según Karol, la imagen tiene como objetivo provocar a Anuel.

"El ser humano más mal intencionado del mundo entero. No tienes ni mi respeto, ni mi admiración. Fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen (con Anuel AA)", comenzó diciendo Karol en un junto a la foto que Cosculluela publicó.

"Me esperaste 2 shows enteros nada más para tirarte esta foto en la que ni sonreí y hasta me editaron la cara. Lo que buscas es seguir dañando a las personas y qué bajo caíste involucrándome a mí. Te falta mucho para ser hombre. En pelea de hombres no se mete a una mujer', finalizó diciendo la joven de 27 años. El mensaje está causando gran polémica en las redes sociales", continuó diciendo la guapa colombiana de 27 años.

La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué una foto de ambos podría provocar a Anuel AA si no son pareja?