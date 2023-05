El Salvador tiene “coordinación y cooperación” con Honduras para capturar pandilleros

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Mientras realizaba una visita en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (Cubo), en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus abordó a Félix Ulloa, vicepresidente El Salvador sobre temas orientados a la estrategia de seguridad que implementan en el vecino país. A continuación sus valoraciones.

Ya pasaron 13 meses desde que comenzó el estado de excepción en El Salvador, ¿cómo avanza este proceso?

Los hechos hablan por sí solos. Cuando las pandillas hicieron esa agresión brutal, un fin de semana en el mes de marzo del año pasado y asesinaron más de 80 personas, la reacción del gobierno no fue de debilidad para entrar en una negociación a base de presión como pretendían, nuestra respuesta fue que nuestras fuerzas del orden ya estaban suficientemente equipadas y entrenadas para declararles la guerra y esa guerra que declaramos la estamos capitalizando con más de 300 días de cero homicidios, la recuperación de las comunidades donde volvió la paz y la armonía, ejemplo aquí donde estamos, dos comunidades donde los jóvenes no podían comunicarse porque había una especie de frontera invisible impuesta por los criminales.

El periodo de excepción surgió como algo temporal, ¿cuánto tiempo más es necesario, o se quedará permanente?

No, no puede ser permanente porque por eso es de excepción. Lo que vamos hacer es que lo estaremos prologando todas las veces que sea necesario y eso no lo determina el presidente, sino el Congreso Nacional con una mayoría súper calificada y un estudio amplio para que se suspendan las garantías constitucionales. En este caso el régimen de excepción solo afecta dos garantías y no son de carácter público, nunca se ha prohibido la libertad de movilización, expresión, que son garantías individuales de carácter judicial; como el caso de la defensa y que la persona puede estar detenida por 15 días, la Constitución dice que son tres días; la segunda es la privacidad de las comunicaciones, la policía puede tomar tu teléfono o computadora para seguir el trazo de las acciones criminales.