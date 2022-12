Sin lujos y sin seguridad la casa donde capturaron a ‘El Patrón’ en Santa Bárbara

SAN MARCOS, SANTA BÁRBARA.- No es necesario cruzar murallas o anillos de seguridad para llegar a su vivienda, la dificultad es encontrar quién proporcione la dirección de la casa de “El Patrón”, porque al menos los empleados de la Alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara, y la población no dicen nada.

“¿A qué van a ir ahí? A ellos no les gusta que nadie los moleste. Yo no los puedo llevar”, así de tajantes fueron en la Alcaldía de San Marcos cuando la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus solicitó ir a la vivienda del edil Pedro Aguilar, “El Patrón”.

Después de que este rotativo evidenció el pánico que la población siente cuando se habla del capturado edil Aguilar por múltiples crímenes y nexos con el narcotráfico, también se constató que los mismos habitantes y empleados municipales encubren al jefe municipal.

+ Regístrese aquí para disfrutar de la navegación ilimitada en El Heraldo

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, pese a que se enfrentó contra cierta parte de la población y autoridades que se negaron a que este rotativo conocieran la casa de Aguilar, logró llegar al hogar del edil y hasta conversó con una de sus hermanas y empleados.

Aguilar fue capturado el pasado 28 de noviembre por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Según los investigadores, es socio y testaferro de Los Cachiros en el occidente de Honduras.