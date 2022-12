Camión de bomberos hace el “caballito” en las calles

Debido a las dudas del proceso de adquisición, el Ministerio Público (MP) empezó una investigación luego de una denuncia de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus mostrando las fallas de las unidades y las supuestas irregularidades en la compra.

Estos videos llegaron hace varias semanas a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus , donde a simple vista se pueden ver las fallas que presenta el vehículo, el más grande de las siete unidades que compró de forma directa el Cuerpo de Bomberos .

Para comprobar que lo que se denunciaba en los videos era cierto, el equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus observó en persona las evaluaciones realizadas durante otro día a la misma unidad.

El acta fue firmada por el ingeniero Kerim F. Maldonado, CEO de B Safe Security Ltd. Honduras, es decir, representante de la empresa que hizo la venta, así como el inspector general de los Bomberos, Marco Antonio Artica.

El motor es p/m C.C. 5249, con capacidad de 5,000 galones de agua, combustible diésel, establece el acta de recepción ULAB-HBCBH 08-21 en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus. Según este documento, el bien se encuentra en buen estado.

Para comprobar si era cierto lo que se mostraba en el video, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó el sábado 26 de noviembre pasado a las 10:00 de la mañana a la entrada de la colonia Las Uvas, al suroeste de la capital.

Es esas circunstancias, dijo otro rescatista, se pueden perder vidas, perder bienes o se propagará el incendio por falta de atención oportuna, debido a que no llegarán a tiempo para atender la emergencia.

El representante de la empresa le dijo a los bomberos que si los usan de esa manera, por supuesto que se levantará, así que deben saber arrancar y manejar esas unidades. A lo que otro bombero le respondió que ellos no son camioneros que pueden llegar a cualquier hora al lugar, si van a esa velocidad o con el miedo de provocar un accidente al arrancarlos llegarían tarde a la emergencia.

“Arránquelo como carro de bomberos, no somos aguateros, vamos a atender una emergencia, de esa forma no se maneja un carro de bomberos”, gritó un técnico de la institución que hacía apuntes en un tablero.

El técnico extranjero que conducía el carro bajó una cuesta de Las Uvas, luego comenzó a subir despacio, se detuvo en la parte empinada y luego de forma cautelosa lo volvió a arrancar, el carro apenas hizo un levantamiento en la trompa, pero no despegó las llantas del suelo.

Tampoco cabe en la estación por el gran tamaño, así que lo tienen en otro lugar y procuran circular por calles y avenidas donde no hay cables bajos por la altura, es decir, su diseño es más europeo, no para Honduras, consideran los mismos bomberos.

“Probemos el otro que le chillan los frenos para atrás”, demandó otro bombero, pero el representante de la empresa dijo que no era necesario, ya que se iban a hacer las debidas reparaciones. Alrededor de la 1:00 de la tarde, los bomberos decidieron regresar al Cuartel General, frente al Estadio Nacional, y el equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus siguió el recorrido del camión por el tráfico de la ciudad para ver cuál era su desempeño. Se observó que el camión avanza bien en lo parejo y en cuesta hacia abajo. El problema es arrancarlo en cuesta arriba con tráfico, además los conductores buscan las rutas más largas, donde no hayan cables muy bajos ni obstáculos en las alturas.

Según los rescatistas, ese camión no es para Tegucigalpa por la geografía de la ciudad, la estructura y el peso del camión. Lo consideran casi una amenaza que podría causar una tragedia en una zona alta. ¿Pero les sirve o no les sirve a los bomberos el camión?, consultó el periodista de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus al bombero que hacía los apuntes. “Me reservo esa respuesta, amigo”, contestó mientras se alejaba para evadir más preguntas.