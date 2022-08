Bajo amenaza vendedor de camiones de Bomberos sobrevalorados

“El señor Kerim Maldonado, CEO de B Safe Security Ltd., será escoltado por miembros de seguridad de la empresa y miembros de la Policía Nacional, dadas las amenazas recibidas por algunos exmiembros y miembros actuales del Cuerpo de Bomberos hacia su persona, ya que se cuenta con medidas cautelares y por tanto con seguridad brindada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría Nacional de Derechos Humanos”.

Prueba de esto es que en la carta que la empresa B Safe Security Ltd. -vendedora de los camiones- envió a los bomberos para realizar una inspección a las unidades, anunció que su representante irá con seguridad privada y pública por tener amenazas de personal de la institución.

En ese sentido, el periodista de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus empezó a recibir mensajes intimidantes a través de las redes sociales a través de pérfiles falsos.

Una vez que se tenía la documentación se buscó esas unidades y se verificó el estado de las mismas, corroborando que algunas llegaron en mal estado y que fueron reparadas, que no era lo que se había pedido y que no se compraron al fabricante original.

Desde el año 2021, el periodista de EL HERALDO designado para la investigación comenzó un proceso de investigación debido a que recibió información de que las autoridades del Cuerpo de Bomberos habían comprado una flota de camiones y que no usaban pese a las emergencias que se presentaban.

A raíz de la investigación de EL HERALDO Plus iniciaron las indagaciones

La compra de las siete unidades de bomberos presentó fallas de inicio a fin, pues no fueron inspeccionados a tiempo y ahora se pagan las consecuencias, revelaron fuentes a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus.

Las unidades fueron compradas de forma directa por una orden explícita del Poder Ejecutivo a 80 millones de lempiras y llegaron nuevas a Honduras en 2021

Elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes prefirieron no ser identificados, expresaron a este medio que los carros que se compraron no son los adecuados para Honduras, ya que no se hicieron los debidos estudios.

Aparte de las fallas mecánicas -que han sido reparadas en el camino-, los equipos de mantenimiento y mecánica informaron que no les dieron capacitación sobre cómo repararlos cuando fallen.

Solo una inducción de escáner les ofrecieron, pero del funcionamiento del motor, cajas y otros sistemas no les enseñaron nada. Tampoco tienen respaldo mecánico; para el caso, de esos mismos camiones de una compra anterior se dañaron dos cajas y no las han podido reparar, ejemplificaron las fuentes a este equipo.

Ahora los bomberos más antiguos enseñan a los conductores cómo usarlos para no dañarlos, pero este tipo de unidades no llegan a muchos lugares de la ciudad.

“Le escucha los frenos a ese carro cuando va de retroceso, parece que se va a quebrar, todo le suena y son nuevos, eso debieron ver antes de traerlos”, dijo un bombero a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus cuando atendían una misión.

Los documentos en poder de EL HERALDO Plus indican que el personal del Cuerpo de Bomberos salió el 9 de junio de 2020 y regresó al país el 28 del mismo mes. Sin embargo, el acta de recepción de las unidades emitida por esa misma institución revela que fueron recibidas el 19 de junio, es decir, los carros ya estaban en Honduras cuando la comisión supervisora se mantenía en Israel.

Es de hacer notar que en el acta de recepción del 19 de junio aparece la firma de cuatro de las personas que estaban en Israel, eso quiere decir que dieron el visto bueno hasta que regresaron del viaje o antes de irse. Probablemente, los vehículos ingresaron a Honduras antes para cumplir con todo el trámite aduanero, pero no se obtuvo la fecha de ingreso como tal.

Ahora, cinco meses después de revelada la información, a desperfectos someterán las siete unidades contra incendios. A raíz de la investigación realizada por este rotativo los bomberos decidieron aplicar una garantía por daños contra el proveedor, según documentación en poder de este medio.

VEA: A revisión camiones sobrevalorados de Bomberos por averías