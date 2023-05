Salvadoreños pasan sus días en paz y tranquilidad tras el régimen de excepción

ILOPANGO, EL SALVADOR.- “Yo los conocí a ellos después después que empezó el régimen, antes no podía venir a esta cancha, mi mamá no me dejaba salir”, relató Jorge Vallecillo (14). Las palabras del cipote, o “bicho” como le llaman en El Salvador a los niños, pacieran exageradas, pero fueron confirmadas por los otros muchachos que estaban junto a él, a la orilla de una cancha de fútbol en la zona de Ilopango, San Salvado. “No podía venir porque es de la colonia de arriba que era de otra pandilla y no nos podíamos hablar”, dijo otro de los presentes que amarraba los cordones de sus tenis para entrar a jugar la potra de “cuadritos de cuatro”. La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se internó en algunos barrios de San Salvador, El Salvador, en compañía de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC), para obtener testimonios de los pobladores en relación a la guerra contra las pandillas y el trabajo que realizan las autoridades casa por casa.

Recorrido

Los barrios y colonias de El Salvador ya fueron recuperados de las estructuras criminales, las capturas son esporádicas, aunque los operativos de control territorial se mantienen vigentes. Es la segunda vez en un periodo de seis meses que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus acompaña a la Policía Nacional Civil (PNC) a un operativo de rutina por las calles salvadoreñas. El procedimiento es el mismo: están en régimen de excepción y tienen la libertad de poder entrar a las casas si consideran que hay presencia de pandilleros o existe una denuncia previa.

En los 13 meses que lleva el régimen de excepción, las autoridades cuscatlecas han capturado a 68,294 personas denominadas “terroristas”, todas pertenecen a una estructura criminal, según afirmaron las autoridades. En los operativos han logrado incautar 2,718 armas de fuego, 3,614 vehículos y 16,510 teléfonos celulares que resultan clave al momento de acusar a un individuo por el delito de extorsión. “Yo pagaba extorsión todos los viernes, si no tenía el dinero me mandaban una lista de productos y si no tenía todos los productos, los que faltaban los tenía que comprar en otra tienda”, relató Anastacia Díaz (54).

A la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas durante su testimonio. Apoyada en una mesa de madera en su pulpería comenzó a llorar -algunos clientes que llegaron se sorprendieron- al recordar todos los años que le pagó a los pandilleros para que la dejaran trabajar. “No se imagina los nervios de no ajustar el dinero, es horrible”, dijo. Díaz aprueba las acciones del gobierno del presidente Nayib Buckele a ojo cerrado, “estoy de acuerdo, no queremos volver atrás”, aunque es consiente que hay una base social que se debe atender, “están los hijos y las mujeres de ellos, que no hacen nada, pero aún sienten poder”.

Las medidas siguen...

Durante el recorrido los uniformado de la STO tocaron puertas, en la mayoría fueron atendidos sin cuestionamientos, solicitan el recibo de luz o contrato de alquiler para corrobar que las personas con las que están hablando en realidad son los ocupantes legales de la vivienda. En los barrios se pudo observar algunas viviendas abandonadas, la PNC explicó que son casas que estaban bajo el mando de las pandillas, ya sea compradas con dinero de extorsión o expropiadas a sus dueños y que con el régimen vigente cayeron en abandono.