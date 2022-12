“Casa segura”: ¿cómo es el régimen de excepción en El Salvador?

-Me permite su documento de identificación personal.

-¿No hay problema si realizamos una revisión en la casa?

-No, no, pasen, solo me disculpan por este desorden.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus acompañó a los uniformados salvadoreños de la Sección Táctica Operativa (STO) durante las saturaciones en el municipio de Soyapango. La ciudad industrial fue considerada durante muchos años la más peligrosa de El Salvador.

Actualmente esta comunidad está cercada por 8,500 soldados y 1,500 agentes. Los uniformados no permiten que nadie entre o salga sin ser revisados de pies a cabeza.

