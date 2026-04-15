Militar de confianza de JOH es nombrado por segunda vez como director de la DNII

Como secretario ejecutivo, la firma de Aldana aparece en las resoluciones CNDS sobre el manejo de más de 30,000 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, recursos que el Ministerio Público no ha mostrado interés en investigar, pero que la justicia de Estados Unidos sí lo ha hecho, al llevar a prisión al excoordinador de ese fideicomiso, Juan Ramón Molina, y a su exdirector ejecutivo, Roberto Cosenza.

Este martes, el presidente Juan Nasry Asfura volvió a nombrar a Aldana al frente de la DNII, un puesto que ya había desempeñado en las dos anteriores gestiones nacionalistas.

En su hoja de vida destaca haber desempeñado la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en el Gobierno entonces presidente Juan Orlando Hernández (JOH).

Tegucigalpa, Honduras.- En el ámbito militar, el coronel Roberto Aldana Zelaya, designado por segunda ocasión como titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), presenta una trayectoria estrechamente vinculada a esa institución y a los gobiernos de corte nacionalista.

Según sus propios compañeros de armas, Aldana ha tenido una carrera inestable dentro de las Fuerzas Armadas (FF AA). A finales de la década de los 80 e inicios de los 90 fue compañero de Hernández en el Liceo Militar del Norte, donde se graduó como subteniente de reserva

Luego, Aldana fue becado en Venezuela, donde en 1991 se graduó como subteniente en el área de caballería.

De acuerdo con dos fuentes militares, Aldana, al regresar a Honduras, fue asignado al Segundo Regimiento de Caballería Blindada. Cuando estaba asignado en Choluteca, en 1993, tenía la responsabilidad de proteger los puntos ciegos en la frontera.

“Estando en frontera, fue trasladado de la aduana del Guasaule, al puesto fronterizo de Palo Verde, jurisdicción de Concepción de María, Choluteca, ahí en un simulacro de patrullaje, con su propia mano se disparó y la bala le rozó la barriga (abdomen), fingiendo un ataque de los piricuacos (combatientes sandinistas), ordenando a los soldados a que dispararan sin ningún tipo de amenaza”, relató la fuente.

Una segunda fuente también confirmó esta versión y agregó que Aldana fue relevado del puesto y estuvo a punto de recibir una condecoración por supuestamente enfrentarse a fuerzas sandinistas.

“Pero ante las sospechas, las Fuerzas Armadas nombraron una comisión- donde participaron el entonces teniente José Humberto Pérez y el entonces capitán Maldonado Ramírez Víctoriano- para investigar el caso, comprobando que Aldana se pegó el tiro” por error, contó.

Ambos oficiales relataron que, ante el engaño, se recomendó que fuera separado de la institución militar, pero por la intervención de su tío, el entonces teniente coronel Mario Augusto Barahona Aldana, no fue dado de baja.

Una vez ocurrido esta situación, Aldana abandonó el área de caballería y se trasladó a inteligencia.

En 2015, Hernández lo colocó en la dirección del DNII en sustitución de Julián Pacheco Tinoco, describieron las fuentes.

Como director de la DNII también desempeñó el puesto de secretario ejecutivo del CNDS, ente que se encargó de manejar los recursos de la Tasa de Seguridad, autorizando compras millonarias a distintas instituciones vinculadas a la seguridad, entre ellas las Fuerzas Armadas, donde el despilfarro del dinero fue expuesto en varias denuncias periodísticas.

Sus compañeros de armas, definen a Aldana como un oficial fiel a Hernández. En esta segunda oportunidad sustituye al comisionado de policía Raúl Mejía Erazo, nombrado durante la administración de Xiomara Castro.

La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia se fundó en mayo de 2012, como ente ejecutor de las políticas del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Su decreto legislativo (211-2012) se aprobó ese año y se publicó oficialmente en La Gaceta el 15 de abril de 2013, conforme al acuerdo DNII-001-2013.