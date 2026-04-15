Militar de confianza de JOH es nombrado por segunda vez como director de la DNII

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> En el ámbito militar, el coronel Roberto Aldana Zelaya, designado por segunda ocasión como titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), presenta una trayectoria estrechamente vinculada a esa institución y a los gobiernos de corte nacionalista.En su hoja de vida destaca haber desempeñado la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) en el Gobierno entonces presidente Juan Orlando Hernández (JOH).Este martes, el presidente Juan Nasry Asfura volvió a nombrar a Aldana al frente de la DNII, un puesto que ya había desempeñado en las dos anteriores gestiones nacionalistas.Como secretario ejecutivo, la firma de Aldana aparece en las resoluciones CNDS sobre el manejo de más de 30,000 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, recursos que el Ministerio Público no ha mostrado interés en investigar, pero que la justicia de Estados Unidos sí lo ha hecho, <a href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/honduras/lujosas-casas-estos-son-bienes-incautados-exdirector-tasa-de-seguridad-juan-ramon-molina-JP27829088">al llevar a prisión al excoordinador de ese fideicomiso, Juan Ramón Molina, y a su exdirector ejecutivo, Roberto Cosenza.</a>