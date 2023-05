Como un inicio a la intervención, Villanueva presentó el Plan de Intervención de Solución Contra el Crimen (SCC) , basado en diez puntos , mismos que hasta la fecha no muestran avances como se esperaba, según varios sectores.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los reos que sí se quieren rehabilitar no pueden, ya que tienen que decidir si sobrevivir o morir, debido a la falta de segregación en las cárceles , es decir, los reos peligrosos y menos peligrosos comparte la misma celda.

La presidenta del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev), Melissa Escoto, declaró a EL HERALDO Plus que uno de los problemas estructurales en el sistema penitenciario es la falta de segregación o separación de los privados de libertad.

Ahora mismo se puede asegurar que la única separación que existe es entre hombres y mujeres , no obstante, lo más correcto es que se haga una separación legal y por nivel de peligrosidad .

Para Escoto los regímenes no han funcionado, esto debido a que no existe una efectiva clasificación y ubicación, generando una “mixtura” entre personas que pertenecen a una estructura criminal y otras que no.

La única separación que hay en este momento es por estructura, por ejemplo, la estructura de la pandilla 18 se ubica en un pabellón y la Mara Salvatrucha (MS-13) en otro, pero no debe ser de esa forma.

Así funcionan los centros de máxima seguridad principalmente, que además sufren de hacinamiento, porque duplican la capacidad de la población albergada, según el informe a la Nación de Conaprev, publicado al cierre de 2022.