“Estaba en quinto grado, soy de Maracay, Venezuela, pero los últimos años estaba viviendo en Medellín, iba en quinto grado. El viaje ha sido a ratos bien, hay cosas que no quiero recordar, me duele el estómago”, contó la niña de forma resignada a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

“El camino ha sido bien, monté un avión, me pasé la noche entera sentado, me dormí y la pase bien, no he pasado dificultades. En Estados Unidos está mi papá, hace una semana lo vi en videollamada pero luego fueron años, cuatro años”, dijo de forma inconsecuente, al mencionar que su papá se fue hace cuatro años.

En diálogo con la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus contó que “lo extraño mucho, me dice que cómo estoy, que si estoy bien alimentado. La vida en Cuba bien, han pasado cosas, sentarme, empezar a ver televisión y comerme algo, porque eso es lo que voy hacer si llego. Me gustaría ser doctor”.

El pequeño había ingresado por Trojes, uno de los lugares más transitados por extranjeros irregulares. Según cifras del INM, los puntos fronterizos que más presencia de migrantes extranjeros reportan en los últimos diez años son Danlí (156,943) y Trojes (147,372).