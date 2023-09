Niñas y niños son explotados para obtener dinero afuera de las discos

Caminaba en medio de los hombres y mujeres que aguardan afuera de una discoteca en una de las zonas vivas de la capital -ya era la una de la madrugada-, los vendedores le lanzaban piropos vulgares, otros la veían sorprendidos por su edad; a ella no le interesaba, caminaba con seguridad como si fuera la dueña de la calle.

Amandita no estaba sola, atrás de ella venía otra niña, un poco más desarrollada en altura, 15 o 16 años lo más , también andaba pañuelo, color blanco con distintivos negros, un top que dejaba al descubierto su abdomen y un holgado pantalón negro que lo combinaba con sus tenis.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus estacionó su vehículo en una zona de discotecas. El equipo bajó la compuerta de atrás de un Pick-up, sacó un par de cervezas para disimular y captó cómo niños y niñas pasaban sus madrugadas en medio de los excesos de los adultos.

Ambas niñas iban y venían, platicaban, no pedían dinero pero sí ingerían alcohol. Con morbosidad un vendedor de chicles aseguró que deseaba tener una buena venta para terminar la noche con una de ellas, pues por un precio accesible -mencionó entre 100 y 200 lempiras- podría ser quien la llevara a un espacio oscuro para satisfacer sus deseos más bajos sin meditar que eran unas niñas.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pagó un estudio hace seis meses que nunca le entregaron, mientras la Dirección Nacional de Adolescencia y Familia (Dinaf), que el viernes 8 de septiembre fue nombrada Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), no se atreve a soltar un dato preciso.

En Honduras no existe un dato oficial de cuántos niños y niñas permanecen en condición de calle o trabajan para un tercero.

Al momento que los niños dialogaron con la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus eran casi las dos de la madrugada; se les estaba dando seguimiento desde las 11:00 de la noche, captando todas sus acciones.

Axel apenas podía hablar, vestía ropa vieja -suéter negro y pantalón del mismo color- y no estaba muy limpia.

Partiendo de ahí, está claro que los niños y niñas no han sido precisamente prioridad para los gobiernos pasados, por lo que todos han manejado que hay unos 16,000 en condición de calle.

Durante el tiempo de observación, Axel comió sobras de la comida de otras personas, recibió dinero de extraños, fue acariciado por mujeres y hombres desconocidos, jugó con cajas de cartón, manipuló latas con bebidas alcohólicas, hizo mandados, orinó en la calle, todo en medio de decenas de adultos que lo miraban normal sin prestarle atención.

Persuadirlo para conversar no costó nada, bueno, 10 lempiras. Axel casi no podía hablar, está en realidad muy pequeño, dijo que le gustaba el Olimpia, eso lo contó muy claro y no dejó mayores dudas.

Trabaja toda la noche para una mujer, una fémina de piel trigueña, desalineada, sucia, callada, pero atenta a los movimientos de las gallinas de los huevos de oro. Portaba una mochila roja que le servía de alcancía para guardar el dinero que recaudaban los cipotes mientras ella se acomodaba en una grada.