La mujer sonriente explica que su hija ya tiene papeles nicaragüenses y no tendrá documentación hondureña, pues en Honduras no hay dónde ir al doctor porque no hay centros de salud.

Sergio José Sánchez (45 años, médico nicaragüense)

”Nosotros le damos cobertura a todo paciente que viene, nosotros visitamos todas las comunidades hondureñas, nosotros no tenemos inconvenientes con los hondureños, le brindamos, atención integral, derecho a la atención de un medico, de un laboratorista, enfermera, vacuna, tratamiento. Nicaragua no le cobra a nadie por la atención, nuestra obligación es ir a buscar los niños y personas si no tienen asistencia, no deberíamos hacerlo pero vamos, el jefe de la Policía me ha recomendado que no me ande metiendo en Honduras porque si nos pasa algo ellos no pueden actuar, nosotros a pesar de todo vamos, porque las necesidades que tiene Honduras a nivel de salud es mala, yo no miento, la población lo puede decir”.