Ministro de Seguridad de El Salvador: “Estamos prestos a brindar la información que Honduras necesite”

La cita estaba pactada para las 10:00 AM en su oficina, ubicada en el primer piso del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la ciudad de San Salvador. El hombre que tiene de rodillas a las pandillas en tierras cuscatlecas no se guardó nada y mostró con datos por que el régimen de excepción en el vecino país tiene respaldo ciudadano.

Esto es la fase cinco que lanzó recientemente el señor presidente, que se denomina extracción y es un poco de lo que veníamos haciendo y consiste en una combinación de las capacidades militares de los cercos, pero acá lleva el componente de seguridad pública, de policías que son los que con la inteligencia y la información que se tiene hacen las operaciones quirúrgicas para ir a extraer a los pandilleros que aún quedan en las comunidades.

¿Tienen muchas denuncias de derechos humanos y presiones internacionales?

Tú has visto como nuestro presidente ha defendido la dignidad de este país, ya no somos ni el patio trasero y tampoco delantero de ninguna otra potencia, nosotros podemos hablar en carne propia de lo que es poner los muertos porque otras potencias estén manejando un pleito entre ellos. La guerra de los 80 no fue por problemas entre lencas y pipiles, fue entre Estados Unidos y Rusia pero nosotros pusimos los muertos y las ayudas todavía las estamos pagando porque no regalaron ni siquiera las armas, muchas generaciones que nacieron después de los 80 siguen pagando esos préstamos. Obviamente para nosotros ese tipo de consejos o alertas de estas instituciones sinceramente nos tienen sin cuidado con un 95 por ciento de apoyo popular.

¿Qué me interesa a mí todo este montón de grupitos que hoy gracias a lo que está haciendo El Salvador han quedado al descubierto?

Ellos velan por los derechos humanos de los criminales, no por los de la mayoría de la población, los mismos grupos estos aquí en El Salvador criticando las medidas que estamos afectando a un grupo reducido de criminales y en Honduras sacando portadas de la violencia que generan esos criminales que aquí los defienden y allá hacen llamados para que el gobierno haga algo, son hipócritas y en esto la valentía y el liderazgo que ha tenido el presidente Nayib Bukele ha sido importante. Ya pasamos 30 años escuchando recetas internacionales, muchos expresidentes oyendo a este montón de grupitos que te daban una receta y te entregaban otra píldora y no ha funcionado y ninguno de los organismos internacionales o países que han estado después de la guerra civil nos han dado como lo que nosotros estamos construyendo, una verdadera paz.

En la guerra civil se perdieron 70 mil vidas y por el fenómeno pandillas 120 mil, nosotros estamos en un estado de derecho, estar sometido y ser respetuoso de ese estado de derecho también implica que todos los hechos que se dan conllevan una investigación, el hecho de no estar oyendo esa sirenita de esos cuentos bobos de esos de estos organismos internacionales no quiere decir que nosotros no hacemos nuestro trabajo, porque estamos utilizando todas las herramientas legales y constitucionales que tiene un estado para hacerle frente a su principal enemigo. Es una guerra de seis millones de salvadoreños con los tres órganos del Estado contra las estructuras y de este camino nadie nos va sacar porque nosotros si priorizamos a los mas de seis millones de salvadoreños que estamos en esta tierra y si ves los números se ha reducido hasta la migración de salvadoreños que antes se iban por el régimen de muerte por los pandilleros. El régimen de excepción solo afecta a los criminales, pero no lo entienden los organismos internacionales, estamos haciendo lo que la población nos demanda y se llama democracia.

¿Han habido acercamientos de Honduras para solicitarles colaboración o asesoría para combatir las pandillas?

Cuando empezó esta campaña, naturalmente por el mismo efecto de que sabemos que las mismas pandillas están en la región, tuvimos acercamientos con las autoridades de Guatemala, precisamente para mejorar los mecanismos de comunicación. Al igual se hizo con Honduras con las autoridades recién nombradas tuvimos reuniones de acercamiento, hemos recibido muchos pandilleros salvadoreños que habían salido a Honduras y genera comunicación entre pares, en las pláticas se preguntan qué es lo que estamos haciendo, siempre se comenta lo que hacemos y estamos conscientes y vamos a seguir entregando toda la información.

¿Si Honduras solicitara asesoría completa se la brindarán?

Completamente, por ahora lo que tenemos es coordinación y comunicación, estamos prestos a proporcionar la información que necesitan, obviamente nosotros con esta experiencia que estamos ganando acá, que es una realidad de todo lo que se planificó con la estrategia y campaña de guerra, estamos dispuestos a colaborar con nuestros vecinos, porque si tú tiene tres colonias vecinas y tienes problemas de delincuencia, entonces las dos no pueden dejar solo, que es problema de una, se deben integrar.

Han tenido éxito con las capturas, pero ustedes también van tras de los activos o bienes de las pandillas, ¿los han recuperado para disposición del Estado?

Sí, en el día con las capturas que se hacen en el terreno hemos logrado decomisarles casi 1.5 millones de dólares en efectivo en pequeños operativos, pero también hemos impactado negocios de taxis piratas que tenían de Uber, buses, microbuses, negocios, logramos con todas las reformas legales pasar una ley que permitía usar los recursos que les quitamos a ellos para usarlos en la Policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, para atacarlos a ellos, los más de 2,500 vehículos que les hemos quitado ya hay un buen porcentaje trabajando en labores para combatirlos, recursos del crimen para combatir el crimen.

¿Cuántos recursos les ha tomado llevar a cabo todo este plan?

Los refuerzos presupuestarios que nos han dado este año fiscal, que a eso se suma el presupuesto normal de la Policía y Defensa, digamos que en términos presupuestarios de planillas de policías, ejército y todo son casi 800 millones de dólares, esa es la planilla de estas instituciones. Específicamente para este trabajo tuvimos refuerzos, solo para el tema de la recompensa se otorgaron 30 millones para la compra de equipos técnicos y se otorgaron otros 30 millones a las Fuerzas Armadas para compras estratégicas, en definitivo como un dinero extra fueron 150 millones de dólares, aparte del presupuesto

¿Han identificado nuevas formas de extorsión?

Se mantienen las formas, lo que ha cambiado es que como están capturadas algunas compañeras de vida, algunos colaboradores o base social, se quedan con la práctica de seguir extorsionando, pero con el mismo mecanismo que montamos si a ti te están extorsionando, yo no te pido la denuncia, solo ocupo la información de cuando llega a cobrar y ahí lo detengo por terrorista, punto. Ya pasamos 20 años exponiendo a las personas frente a las estructuras criminales. Parte de las estrategias que se tienen acá, yo para condenar a estos de mas de 58 mil pandilleros yo no voy a sentar a un salvadoreño de bien en contra de estas estructuras, es una labor que asume el Estado en su conjunto contra las estructuras, eso nos ha permitido, más bien, los que evolucionamos fuimos nosotros, eso que si no hay denuncia no podemos actuar, eso ahora no.

¿Han llegado a políticos o funcionarios ligados a las pandillas?

Claro que sí, esta semana fue la audiencia contra el expresidente Mauricio Funes por haber pactado con pandilleros, hay alcaldes, empleados de municipalidades, jueces, fiscales se han identificado, miembros internos de la Policía, es un trabajo completo. Todo el accionar de nuestras fuerzas del orden amerita una depuración y evidenciar lo grave que resultó esa tregua que con fines políticos hizo el expresidente Funes, porque eso permitió que en los municipios no mandaba el alcalde, y que hacían entregarles puestos de mercado, todo lo que querían, hay una gran cantidad de alcaldes procesados por colusión con las pandillas.

¿Qué tan importante es la protección en las fronteras?

La protección de las fronteras es algo que han venido desarrollando nuestras Fuerzas Armadas desde siempre y ha llevado a operaciones binacionales con Honduras y Guatemala. Son misiones las defensas de los territorios. En la pandemia reforzamos la fronteras y ahora seguimos con ese circuito porque sabemos que uno de los principales recursos que representan ingreso a las pandillas es la droga, principalmente marihuana y eso implica mantener presencia en las fronteras.

