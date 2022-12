En la calle están decenas de migrantes venezolanos por falta de albergues en Honduras

Para su mala fortuna, el aire que anunciaba las fechas decembrinas le calaba los huesos, por eso andaba una sudadera para que no le pegara con fuerza en la piel. Una calzoneta dejaba al descubierto sus pantorrillas, pero después de haber pasado por el Tapón del Darién era lo poco que le quedaba para ponerse. Sus pies llenos de hongos y golpes eran cubiertos por unas chancletas negras tipo crocs; esas mismas usó para caminar desde Tatumbla -donde los buses que salen de Danlí dejan a los migrantes - hasta el centro de Tegucigalpa, donde se apostó en las gradas de la catedral metropolitana antes de empezar a vender los bombones.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Chama, una ayudita”, pidió Jonathan Canizales mientras extendía una bolsa de bombones que había comprado para revender en el parque central de Tegucigalpa. Con una bandera de Venezuela que colgaba en su pecho dejaba claro que no era hondureño, pero lo que más lo delataba era su acento maracucho (de Maracaibo, Venezuela).

No sabía a dónde dormiría o qué comería junto a su familia, pero el no recibir comentarios discriminantes, no pagar por un salvoconducto y tampoco ser víctimas de asalto ya es un alivio.

Los migrantes que llegan a Honduras con el afán de cruzar de oriente a occidente, donde está la frontera con Guatemala, sienten que el país no les pone trabas administrativas para retenerlos, sin embargo, cuando cae la noche nadie garantiza sus derechos: se quedan a dormir en la calle, comen lo que la gente les regala y, si están enfermos, deben aguantar o conseguir medicamentos por su cuenta. Además, están expuestos a la violencia que impera en el país.

