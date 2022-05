‘La exoneración del salvoconducto no ha sido publicada en La Gaceta y deben pagar’, dice titular del INM

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el decreto que exonera del pago del salvoconducto a los migrantes que llegan de forma irregular al país no esté publicado en el diario oficial La Gaceta, se continuará cobrando los 210 dólares de multa.

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Allan Alvarenga, en entrevista con EL HERALDO Plus, se mostró consciente de la crisis humanitaria que se está generando debido a que cada día se eleva el arribo irregular de migrantes procedentes de Sudamérica. A continuación sus declaraciones...

¿Qué pasó con la amnistía para que los migrantes no pagaran el salvoconducto para pasar por Honduras?

No ha entrado en vigencia todavía porque el decreto no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta.Solo era por tres meses y se aprobó a inicios de mayo...El decreto dice que son tres meses desde la publicación en el diario oficial La Gaceta. Mientras no se publique como cualquier otra ley, no es vigente.

¿Y para cuándo podría estar listo?

Nosotros somos un ente administrativo, recibimos nuestro mandato de ley y tenemos que esperar a que sea publicado para poder aplicarlo.