Ola de migrantes provoca crisis en paso por Honduras

El año anterior, Migración contabilizó apenas 17,590 ingresos ilegales a tierras hondureñas, es decir, extranjeros que no cumplían con los requisitos para transitar por el territorio nacional.

Muchos no saben lo que les espera, pues ese punto fronterizo -enclavado en los más profundo de Honduras- se ha vuelto en los últimos meses un completo obstáculo debido a las restricciones de Migración y a la ola de ingresos irregulares.

Con los pies cansados y los zapatos gastados, los amigos Luis González y Geovanny dijeron que también venían de Venezuela, de donde emigraron por la situación económica de su país. “Aquí vamos por buscar un mejor futuro porque allá no se consigue y esperamos pasar de la mejor manera y cuadrar el salvoconducto”, expresó Luis, quien ocultaba el cansancio bajo una sonrisa que le permite soñar con un mejor futuro.

“Todos sabemos la situación económica, política y social de Venezuela, está destruida, no tenemos comida ni trabajo”, expresó Rogelio Estanga, quien ya llevaba 20 días de camino.

El hombre, junto a otros tres amigos, expresó que ya llevaban más de dos días durmiendo en las aceras y en el parque de Trojes, pues no tienen dinero para comer ni un lugar para bañarse o hacer sus necesidades; de sus ojos brotaban las ganas de avanzar en su camino.

“Nos están cobrando un salvoconducto de 210 dólares y la situación de nosotros es precaria, no tenemos para pagar esa cantidad de dinero”, aseguró el venezolano Corneysei Carreiro.

Pero ya se va cumplir un mes desde que fue aprobado el proyecto en el Congreso Nacional y todavía no está publicado en el diario oficial La Gaceta, es decir, aún no es ley.

En el centro de Trojes cientos de extranjeros que migran al norte están desesperados y exigen que les den el salvoconducto, pero ven preferencias, ellos escucharon que era gratis el paso por Honduras, pero esto no es del todo cierto.

Desde entonces, este fenómeno se ha agudizado año tras año, al punto que el promedio de ingreso anual es de 18,400 migrantes irregulares, establece un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus .

Lamentó que aquellos que llevan dinero no tienen problemas, a ellos son los primeros que atienden, tampoco pagan las familias que van con niños.Donde sería más fácil conseguir el salvaconducto es en Danlí, ubicado a más de 70 kilómetros del punto fronterizo de Trojes, pero para esto el INM también tiene que darles el pase. Si no tienen ese pase, los buses no los llevan a Danlí, pues hay controles migratorios de policías entrenados por la Embajada de Estados Unidos, quienes revisan la documentación y el pasaporte de cada viajero.

Así lo comprobó EL HERALDO Plus en el puesto de control Mata de Guineo, ubicado a unos 15 kilómetros de Trojes, donde detuvieron un bus amarillo, bajaron a todos los ocupantes, solicitaron la lista de los pasajeros y les revisaron sus documentos personales.

Muchos se aprovechan de la necesidad de los viajeros irregulares. “Aquí andan ofreciendo llevarnos en moto por la montaña para evadir los retenes, pero nos cobran 50 dólares (unos 1,200 lempiras). Nosotros sabemos que no es seguro”, expresó un cubano, molesto por la mala atención. “Yo no te voy a dar entrevista, pero te voy a decir que por los otros países nos han atendido muy bien, hasta nos han acogido y llevado para refugios y no pagamos salvoconducto”, manifestó el señor de tez oscura, desesperado por salir.

