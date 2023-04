La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus accedió a los avances de la investigación del repudiable suceso.

“Entonces los X1 llegaron donde los X2 a preguntarles sobre el ganado, estos X2 hicieron creer que fueron los Aguilar”, relató la fuente a EL HERALDO Plus.

El día de la masacre los seis integrantes de la familia Aguilar asesinados bajaron de la montaña para llevar al señor Dionisio Aguilar -padre de cuatro de ellos- a una clínica privada.

Una vez que dejaron al patriarca en el centro médico, se dieron una vuelta por el mercado, donde los dos pastores evangélicos les pidieron jalón. Al grupo se sumó la maestra que también aprovechó que podía lograr un aventón.

Al pasar por un lado oscuro del caserío de La Brea, al menos 12 individuos fuertemente armados dispararon sin piedad contra todas las personas que iban en el vehículo paila (pick up).

“Los que iban en el carro no vendieron el ganado, a ellos les echaron la culpa, pero no tenían nada que ver con eso, estos Aguilar, tuvieron problemas con los X2, así que se tiraban sátiras, según la información manejada, mataron a personas equivocadas, porque los X2 son los que están metidos detrás de esto”, confió la fuente.

Solo dos personas lograron salir con vida del atentado.

Según la versión de las autoridades de Seguridad: ”Entonces los X2 hicieron creer a los X1 que ellos no tenían nada que ver y más bien estaban para apoyar, porque estos ya habían tenido una rencilla o amenazas, entonces estos X1 se dejaron llevar por la cólera, se pusieron de acuerdo con los X2 y ‘pum pum pum’... le dieron viento a la masacre”.

Para el proceso de investigación las autoridades capturaron a un individuo que supuestamente participó en los asesinatos.

”Las armas no sabemos si van a salir positivas -expresó el entrevistado-, las llevaron decomisadas, hay una personas detenida, mencionan a un tal (se omite nombre) que fue miembro de la Policía Militar y que ellos utilizan uniformes militares que fueron encontrados en unos allanamientos, pero hasta ahí, hay una persona sobreviviente, dos que lograron sobrevivir”.

Sobre la familia X1 las autoridades manejan que algunos han sido parte de la Policía Militar y la Policía Nacional, lo que les permite moverse rápido y que, por ejemplo, al momento que los busquen en la montaña, ya ellos se hayan marchado, pues son avisados con antelación.

“Esta gente tiene familia y contactos en la Policía Militar y Nacional, tanto, desde ahí les informan todo, cuando hacen una operación allá arriba en la montaña ya saben, por eso al quererlos agarrar no pueden”, advirtió la persona que conoce los detalles de la investigación.

Se conoció que la familia X1 ya está al tanto que fue engañada por la familia X2.

”Participaron no menos de 12 personas, pero los que participan se ponen de acuerdo entre las dos familias y las víctimas no tenían nada que ver en el asunto, los que se robaron el ganado fueron los X2, pero ellos se lavaron las manos antes, los X1 (dijeron) que no tenían nada que ver, (pero) cuando fueron a vender el ganado se hicieron pasar por Aguilar”, resumió el entrevistado.