Interventora, sin mayores resultados en el control de las cárceles

“Lo que estamos haciendo es revolviendo el atol chuco, sabemos que está chuco y lo seguimos revolviendo, no lo cambiamos”, ironizó, sugiriendo al mismo tiempo que para empujar los cambios se requiere de gente experta en el tema de criminalística, criminología, sistema penitenciario, realmente probada; no gente que llegue a inventar.

De acuerdo con el defensor de derechos humanos Leonel Casco, la problemática de las cárceles es histórica.

Recordó que desde los años 80 ya se hablaba del hacinamiento, el manejo de negocios irregulares, la corrupción de las autoridades penitenciarias y luego viene el control que ahora mantiene el crimen organizado, lo cual requiere de una voluntad más profunda del Estado para sanear el sistema y transformarlo.

Ante los resultados mostrados de la Comisión Interventora, que no ha logrado rescatar el control de las prisiones, Casco considera que es necesaria una acción drástica del Estado para impulsar un cambio verdadero. Ya se probó con los militares y todo fue un fracaso, con los policías, los políticos y las intervenciones, cuando lo más conveniente es pasar al desarrollo del INP.

El que no se haya recuperado todavía el control de las cárceles “es una evidencia de que el Estado no está preparado para administrar de forma objetiva, racional y profesional los centros penales, pareciera que no se ha valorado la necesidad de crear carrera en ese campo. No puede ser que se estén haciendo intervenciones, cambios de directores, rotando personal y siempre sigue pasando lo mismo”, reflexionó.

Lamentó que las requisas que se dieron en la cárcel de Ilama, donde los policías aparecían con detectores de metales y piochas rompiendo paredes y piso, “se lo digo con propiedad, fue más el show, buscando llamar la atención, como la acción que hizo la ATIC en el estadio”, lamentó.

Según Casco, ese acto en la cárcel de Ilama y a los pocos días una nueva balacera, solo revela el nivel de corrupción que hay en el personal de los centros penales, la falta de supervisión y controles reales a lo interno de los presidios y la capacidad de la Policía Nacional en una responsabilidad dada que no es de su competencia.

Este defensor de derechos humanos pidió a los interventores actuar de forma más transparente, rindiendo informes a la ciudadanía cada quince días, sobre las acciones implementadas, los resultados y los obstáculos encontrados y así ir recuperando la confianza de la ciudadanía y de las mismas personas privadas de libertad.