Honduras, interesada en comprar aviones Súper Tucano: ¿por qué?

Por medio de los programas de cooperación con Estados Unidos, Honduras espera repotenciar la Fuerza Aérea Hondureña para recuperar la fortaleza en el escudo aéreo

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 22:00
Honduras, interesada en comprar aviones Súper Tucano: ¿por qué?

Honduras tiene en la mira incorporar los aviones de combate Súper Tucano a la FAH. El presidente Nasry Asfura durante la exhibición de una de estas aeronaves.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Fuerza Aérea Hondureña (FAH) está en proceso de entrar en un plan para repotenciar sus capacidades de combate y blindar el escudo aéreo, con un proyecto que contempla la incorporación, reparación y descarte de aeronaves.

Fuentes de EL HERALDO Plus al interior de las Fuerzas Armadas (FF AA) confirmaron que, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, se planea fortalecer las aeronaves de combate de la FAH para garantizar la seguridad nacional y reforzar la lucha contra el narcotráfico.

El planteamiento surge porque el presidente de la República, Nasry Asfura, mantiene conversaciones con el círculo del gabinete de Donald Trump para reparar una flota de estas aeronaves por medio del programa “Escudos de las Américas”.

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La misión es recuperar una flota de los cazas supersónicos Northrop F-5 Tiger II. Debido a la falta de mantenimiento y a la negativa que mantuvieron administraciones anteriores de Estados Unidos, los proyectos de reparación fracasaron.

Entre los planes está recuperar una flora de los aviones de combate supersónico caza F-5.

Entre los planes está recuperar una flora de los aviones de combate supersónico caza F-5.

 (Foto: Cortesía)

Tampoco se descarta la compra de aviones Súper Tucano a Brasil, debido a que hay aeronaves que ya cumplieron su vida útil: resulta más costoso repararlas y mantenerlas operativas.

En junio pasado, ejecutivos del fabricante brasileño Embraer mostraron el avión de ataque ligero A-29 Súper Tucano a Asfura en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía (HAM) de Tegucigalpa, pero hasta el momento no se ha concretado una compra.

El Gobierno hondureño invirtió entre 2025 y 2026 aproximadamente 73 millones de lempiras en la reparación y modernización de un avión Embraer Tucano T-27, como parte de un plan para repotenciar al menos tres aeronaves; sin embargo, solo se avanzó con una.

Actualmente, apenas cuatro Tucano están operativos de una flotilla original de 12 unidades, adquiridas entre 1984 y 1986.

Baja

La fuente militar reveló que el alto mando de las Fuerzas Armadas decidió dar de baja a los legendarios Cessna A-37B Dragonfly, de los cuales Honduras llegó a operar una flota de 18 unidades, recibidas entre 1975 y 1984. Estas aeronaves se mantuvieron en servicio activo hasta aproximadamente el 2020.

Para los expertos, el Súper Tucano es el sustituto ideal del Cessna A-37B Dragonfly, ya que su mantenimiento y reparación son menos costosos.

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Los aviones de ataque ligero A-37B Dragonfly de la FAH pasarán a la historia por su antiguedad.

Los aviones de ataque ligero A-37B Dragonfly de la FAH pasarán a la historia por su antiguedad.

 (Foto: Cortesía)

Uno de los principales problemas en la actualidad es la creciente dificultad para conseguir repuestos para los A-37B, razón por la que este modelo está siendo descartado en varios países.

La fuente aseguró que solo El Salvador figura entre los pocos países que aún mantienen este modelo en operación, mientras que Uruguay también decidió retirarlo del servicio este año.

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