Honduras, interesada en comprar aviones Súper Tucano: ¿por qué?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> La Fuerza Aérea Hondureña (FAH) está en proceso de entrar en un plan para repotenciar sus capacidades de combate y blindar el escudo aéreo, con un proyecto que contempla la incorporación, reparación y descarte de aeronaves.Fuentes de EL HERALDO Plus al interior de las Fuerzas Armadas (FF AA) confirmaron que, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, se planea fortalecer las aeronaves de combate de la FAH para garantizar la seguridad nacional y reforzar la lucha contra el narcotráfico.El planteamiento surge porque el presidente de la República, Nasry Asfura, mantiene conversaciones con el círculo del gabinete de Donald Trump para reparar una flota de estas aeronaves por medio del programa <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/escudo-americas-honduras-estados-unidos-pide-respetar-transicion-colombia-abelardo-la-espriella-IG31371988" target="_blank">“Escudos de las Américas”</a>.