Honduras, interesada en comprar aviones Súper Tucano: ¿por qué?

Tegucigalpa, Honduras.- La Fuerza Aérea Hondureña (FAH) está en proceso de entrar en un plan para repotenciar sus capacidades de combate y blindar el escudo aéreo, con un proyecto que contempla la incorporación, reparación y descarte de aeronaves. Fuentes de EL HERALDO Plus al interior de las Fuerzas Armadas (FF AA) confirmaron que, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, se planea fortalecer las aeronaves de combate de la FAH para garantizar la seguridad nacional y reforzar la lucha contra el narcotráfico. El planteamiento surge porque el presidente de la República, Nasry Asfura, mantiene conversaciones con el círculo del gabinete de Donald Trump para reparar una flota de estas aeronaves por medio del programa “Escudos de las Américas”.

La misión es recuperar una flota de los cazas supersónicos Northrop F-5 Tiger II. Debido a la falta de mantenimiento y a la negativa que mantuvieron administraciones anteriores de Estados Unidos, los proyectos de reparación fracasaron.

Tampoco se descarta la compra de aviones Súper Tucano a Brasil, debido a que hay aeronaves que ya cumplieron su vida útil: resulta más costoso repararlas y mantenerlas operativas. En junio pasado, ejecutivos del fabricante brasileño Embraer mostraron el avión de ataque ligero A-29 Súper Tucano a Asfura en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía (HAM) de Tegucigalpa, pero hasta el momento no se ha concretado una compra. El Gobierno hondureño invirtió entre 2025 y 2026 aproximadamente 73 millones de lempiras en la reparación y modernización de un avión Embraer Tucano T-27, como parte de un plan para repotenciar al menos tres aeronaves; sin embargo, solo se avanzó con una. Actualmente, apenas cuatro Tucano están operativos de una flotilla original de 12 unidades, adquiridas entre 1984 y 1986.

Baja

La fuente militar reveló que el alto mando de las Fuerzas Armadas decidió dar de baja a los legendarios Cessna A-37B Dragonfly, de los cuales Honduras llegó a operar una flota de 18 unidades, recibidas entre 1975 y 1984. Estas aeronaves se mantuvieron en servicio activo hasta aproximadamente el 2020. Para los expertos, el Súper Tucano es el sustituto ideal del Cessna A-37B Dragonfly, ya que su mantenimiento y reparación son menos costosos.