Pérez declaró a EL HERALDO Plus que hasta el momento la información es confusa, pero si Honduras no ha firmado el acuerdo, no lo debería de firmar, porque es incorrecto, debido a que no hay información clara de qué es lo que está ocurriendo.

Además, “por qué se debería firmar un convenio marítimo con Venezuela, si Honduras no tiene fronteras con este país, con quien debe trabajar Honduras es con Colombia, Jamaica y Nicaragua, que es con quien comparte límites en El Caribe”, aseguró.