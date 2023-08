Fiscalía: Policías lavan dinero de la extorsión a migrantes con billeteras electrónicas

El modo de operar de los uniformados está bajo un proceso de investigación que el Ministerio Público (MP) mantiene abierto desde que un equipo de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium denunció a la banda el pasado 19 de septiembre del 2022 y que ratificó ayer sobre los asaltos a los extranjeros.

El Ministerio Público asegura que toma acciones pero sus resultados no son visibles, ya que al menos 50 unidades del transporte urbano autorizados por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) son extorsionados por oficiales de la Policía al día.

El modo de operar de la banda fue confirmado por el Ministerio Público (MP) a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium como parte de las acciones que llevan encaminadas para frenar a los uniformados.

Hay que tomar en cuenta que producto de la pandemia se incrementó el uso de este tipo de tecnología que resulta mucho más cómoda, que no requiere contacto físico y que unió el paso del dinero efectivo al digital y el cambio de uso de tarjeta a sin tarjeta, simplemente con un celular.

Los policías ya habían sido denunciadas en septiembre del año pasado en un trabajo similar que desembocó en el inicio de una investigación del MP que un año después no pasó de un anuncio sin resultado palpables.

Prueba de ello fue el trabajo de infiltración que realizó la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium que abordó y le dio seguimiento a uno de estos buses plagados de migrantes desde el municipio de Tatumbla hasta la frontera de Agua Caliente, Guatemala, para capturar en imágenes, grabaciones y testimonios el penoso actuar de los oficiales hondureños.

Lo pueden hacer una y otra vez, la billetera electrónica no es como el banco que guarda la información, simplemente se adhiere a un dispositivo móvil que pueden dar de baja en cualquier momento, solo deben deshacerse del teléfono.

Las personas al otro lado de cualquier transacción o venta en realidad no conocen al portador de la billetera electrónica ya que está atrás de un dispositivo móvil prepago.

No solo son un instrumento de pago, el secreto está en la forma tan sencilla en la que se les puede cargar y retirar el dinero en diferentes puntos sin necesidad de presentarse a las instituciones bancarias.

También amistades se pueden prestar para la operación, lo único que necesitan son los datos para apertura la billetera electrónica, posteriormente hay muchas formas sin ir a un banco de cargarlas con el dinero de la extorsión a los migrantes, además que hay opción para comprar objetos, prendas, ropa o todo lo que se les antoje sin dejar pistas.

Además, pueden hacer transferencias entre billeteras, lo que les permite recibir montos de cómplices para lavar el dinero, posteriormente si lo desean en efectivo también lo pueden retirar.

Hasta ahora las investigaciones han avanzado en cómo operan los oficiales y los métodos de lavado de dinero.

Sin embargo, se debe aclarar que no hay oficiales presos y tampocos señalados, que no existieron movimientos de personal por indicios de extorsión y que un año después de la primera denuncia que se volvío a ratificar esta semana las acciones de las autoridades causan pena por no tener resultados reales que protejan a los migrantes en su paso por Honduras.