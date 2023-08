Para el dirigente obrero José Luis Baquedano, el fiscal general ideal para el país, es aquel que responda a los intereses de la sociedad y no del partido que lo propone.

La politización viene lastrando continuamente a la fiscalía. Aunque el artículo 1 de la Ley del Ministerio Público precisa que éste es un ente profesional especializada, libre de toda injerencia político-sectaria, independiente funcionalmente de los Poderes del Estado, en la vida real eso no es tan cierto; los fiscales generales y adjuntos siempre han respondido a los intereses de sus benefactores políticos, al Poder Ejecutivo, al partido afín y a grupos particulares.

Como consecuencia de ello, la labor del Ministerio Público como representante de la sociedad no ha tenido un mayor impacto en la reducción de los índices delictivos del país, más bien la delincuencia, común, organizada y de cuello blanco creció en las dos últimas décadas.

“Otro reto es que el fiscal general ya no debe ser un dios que todo mundo sabe que existe pero nadie lo ve, que no lo conocen ni sus propios colaboradores; debe ser un fiscal de puertas abiertas, más operativo, más visible, que genere más acercamientos en todas las fiscalías descuidadas a nivel nacional para que pueda conocer que es lo que están haciendo los fiscales”, exigió.

Por otro lado necesitarán de una planificación estratégica en la que el presupuesto tenga una adecuada distribución y que no se diluya en viáticos, renta de edificios, sino que los recursos sean más enfocados a las unidades fiscales especialmente las regionales.

De la misma manera cabe una evaluación de todas las unidades fiscales a fin de ver el cumplimiento de resultados y metas. Lastimosamente desde hace 20 años el Ministerio Público viene experimentando un retroceso, con dos huelgas que destaparon una realidad oculta. Hora la institución demanda de cambios profundos, sostuvo el presidente del CAH.

Por su parte Fernando García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) el país requiere de un nuevo fiscal general “que no se deje amedrentar ni por uno, ni por otro y que todos sus criterios estén basados en la ley”. El fiscal que se elija va a tener que pelear contra ese partidismo y esa división política y sectaria que está afectando al país, advirtió.

Según García, el nuevo titular del Ministerio Público tendrá que luchar por mejorar la credibilidad de la institución, pero eso no significa “que va a empezar a interponer acusaciones a diestra y siniestra, sino que aquellas que se interpongan estén bien sustentadas en derecho. Que no se vayan hacer acusaciones que no corresponden y que tampoco por intereses políticos se vayan a dejar de hacer acusaciones que si corresponden”.

Como industriales “hemos venido exigiendo desde hace más de una década que para que pueda venir inversión y el empleo que necesita la gente debe existir estado de derecho y seguridad jurídica y en estos dos roles tienen un papel muy importante el fiscal general y el fiscal adjunto”, recordó García.