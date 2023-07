TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un proyecto de 50 millones de dólares (unos 1,200 millones de lempiras) que está en manos del Congreso Nacional (CN) le devolvería la competitividad a las aduanas terrestres de Honduras, explicó en entrevista a EL HERALDO Plus Fausto Cálix, director de la Administración Aduanera de Honduras.

Cálix reconoció la deplorable situación que se vive en estas zonas fronterizas del país. A continuación sus valoraciones:

¿Usted ha visitado las aduanas terrestres que tiene Honduras con El Salvador, Nicaragua y Guatemala?

Efectivamente, en el caso de El Salvador he visitado El Amatillo, tanto de nuestro lado como de El Salvador, igual con Nicaragua en Guasaule y en el caso de Guatemala la principal aduana que es Corinto ubicada en Omoa, con ellos hay una integración y en las aduanas que tenemos con ellos funcionamos en un punto integrado.

¿Qué opina de nuestras instalaciones?

Lastimosamente son instalaciones deterioradas, son instalaciones que lastimosamente causan mucha tristeza para nuestro país y esto porque no se han realizado inversiones a lo largo de la historia de nuestro sistema aduanero, precisamente porque ni siquiera la mayoría de terrenos donde están ubicada estas aduanas pertenecen al Estado de Honduras, la mayoría son terrenos alquilados en posición de terceros, son de sectores privados y en muchos de ellos no se encuentra la documentación, se instruyó trabajar en un proceso de legalización y legitimación de las zonas primarias en conjunto con el Instituto de la Propiedad, las municipalidades, Procuraduría General de la República para que finalmente los terrenos pasen a formar parte de los bienes de Honduras e iniciar una inversión, por eso no iniciamos con la inversión, por eso ha sido difícil para esta administración.