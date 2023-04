Excomandante de FAH: Equipo militar se debe comprar en tiempo de paz, no de guerra

Sobre la compra de los Bell UH-1H a una empresa de Estados Unidos, que son de los años 60 y 70 , San Martín explicó que pese a ser equipo viejo, no quiere decir que están en mal estado.

En entrevista con EL HERALDO Plus , el experto en aviación explicó que la adquisición de los seis helicópteros H 145 nuevos en Alemania ayudará a la FAH, porque ya días está con el mismo equipo.

Reconoció que Honduras es un país pobre, pero en corrupción se han dilapado miles de millones de lempiras que bien se pudieron haber invertido en garantizar la seguridad nacional.

Sobre la adquisición de nuevos aviones, San Martín indicó que se piensa de esa forma con la idea de tener equipo que no les va a fallar unos 10 o 15 años, pero se debe hacer una análisis bien profundo, viendo qué es lo más conveniente.

En cuánto a la queja de la población, de que no se debe comprar este tipo de equipo porque Honduras no está en guerra, San Martín señaló que se tiene que entender que mantener una institución militar fortalecida no debe ser cuando se está en guerra, sino cuando se está en paz.