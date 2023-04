Fuerza Aérea repara flotilla de F5 y piensa adquirir nuevos aviones de combate

En comandante de la FAH, general de brigada Francisco Javier Serrano, confirmó a EL HERALDO Plus que estas aeronaves fueron recuperadas, debido a que el país estaba desprotegido al haberlas descuidado por mucho tiempo.

No obstante, las autoridades de las Fuerzas Armadas (FF AA) arguyen que contar con este tipo de aeronaves de reacción inmediata es necesario para mantener el cuidado de la soberanía nacional.

Para un segmento de la población, invertir en este tipo de equipo militar no representa más que gastos para el país, debido a que Honduras no está en guerra con nadie.

Para alcanzar esta reparación no se requirió seguir con el acuerdo que hizo el gobierno anterior con el Departamento de Defensa de Israel, más bien la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) busca la forma de cómo llegar a un término final con ellos.

¿Y la reparación de los F5 y los aviones Cessna A37 Dragonfly que establecía el convenio? , consultó EL HERALDO Plus a Serrano, confirmando que “con ese proyecto no (se continúo), todavía está en estudio y tratando de llegar un acuerdo con la parte israelí para darle un término a esta negociación”.

Pero las decisiones no están al nivel de los mandos militares, sino que son políticas de Estado de cada uno de los países.

De acuerdo al comandante de la FAH, esos equipos no son convenientes para Honduras, debido al alto costo que representan el mantenimiento en el tiempo.

Sobre el acuerdo con Brasil para adquirir un Lockheed Martin C-130 Hercules, cinco helicópteros Bell UH-1H y un lote de repuestos, motores y equipo de extinción de incendios para los helicópteros, aseguró que la iniciativa no progresó.

¿Están pensando en nuevas aeronaves de combate, porque usted me dice que hay que ver más allá?, consultó EL HERALDO Plus, a lo que Serrano contestó que: “Claro que sí, eso tiene que ser una consigna, no nos podemos quedar con lo que teníamos”.

“Nosotros tenemos que dar un salto, ya cambiar de equipo en el aspecto de aviones de combate y de ala fija, porque (las aeronaves que tiene Honduras-) tienen bastantes horas de vuelo”, afirmó.

La FAH siempre ha tenido en el radar la adquisición de los aviones Súper Tucano de Brasil, los que serían de bastante utilidad para Honduras, no obstante, el comandante no especificó qué tipo de aeronave se propondría.

En tanto, los radares que estaban en mal estado ya se lograron recuperar y ya se encuentran operando, gracias a ello el comandante del Primero Escuadrón de Defensa Aérea los mantiene informado de cualquier irregularidad, anunció.

Sobre las nuevas relaciones de Honduras con la República Popular de China, aseguró que ellos como FF AA solo cumplen con las obligaciones que tienen, ya las relaciones diplomáticas son temas del gobierno y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al cuestionarlo sobre el avión presidencial, Embraer Legacy 600, detalló que sigue en la rampa y está en buen estado, solo están esperando el visto bueno para realizarle una inspección rutinaria.