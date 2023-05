Este equipo trató de obtener una postura con la Secretaría de Seguridad, pero el departamento de comunicaciones aclaró que ellos no saben nada de compras y adquisiciones.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus , por medio de solicitudes de información al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), accedió a los documentos de respaldo existentes en la compra de bombas lacrimógenas de los últimos 12 años.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Seguridad compró 157,000 bombas lacrimógenas, pero solo posee dos órdenes de compra para respaldar la adquisición de 40,000, de las otras 117 mil no hay documentación disponible.

La primera respuesta de la Secretaría de Seguridad fue que la información era de carácter confidencial, por lo que se interpuso un recurso de revisión para que con base en la ley los comisionados del IAIP dictaminaran si debían o no entregar la información.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus solicitó por medio del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho) del IAIP la “cantidad de bombas lacrimógenas adquiridas en el periodo 2010-2022, nombre del proveedor, precio por unidad y país de procedencia”.

El falló resultó a favor de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus mediante la resolución No. SO-195-2023 emitido el 20 de abril del 2023, por lo que a la Secretaría de Seguridad no le quedó más opción que enviar toda la información.