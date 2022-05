¿Hay en desarrollo una vacuna nasal contra el covid-19?

Ante esta información, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó si existe o hay en desarrollo alguna vacuna intranasal contra el covid-19.

La primera son los IgA , un tipo de anticuerpo que ejerce un papel crucial en la función inmunitaria de las mucosas. La segunda son las células B y T de memoria que residen en las mucosas respiratorias y forman una barrera particular ante la infección.

La vacuna nasal es una solución que se administra a una persona por la nariz y no requiere de una aguja. Induce una inmunidad a través de la superficie interna de la nariz, un espacio que naturalmente entra en contacto con muchos microbios en el aire.

Según la revista científica The Conversation , existen cinco vacunas nasales que están siendo creadas con distintos enfoques.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO PLUS constató que sí existe un estudio sobre la vacuna nasal rusa, pero Rusia no ha publicado ningún estudio o dato científico sobre las pruebas que realizó con su vacuna y tampoco se conocen los detalles sobre las fases de proceso que deben cumplirse antes de ser aprobada y lanzada al mercado.

Hasta los momentos el único país que ha registrado una vacuna intranasal ha sido Rusia, el 1 de abril, sin embargo la comunidad internacional ha recibido la noticia con escepticismo, y esto se debe a la pronta velocidad de aprobar sin haber publicado sus ensayos clínicos correspondientes.

Este equipo, por lo tanto, califica como Verdadero que haya una vacuna nasal contra el covid-19, no obstante, no se sabe que tan segura es, ya que no se han publicado todos los ensayos clínicos que conlleva la aprobación de una vacuna.