Afirmación Categoría Veredicto Lo comprobado Publicación localizadaHonduras firmó su Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821 Mito histórico Falso El acta se aprobó y firmó en el Palacio Nacional de Guatemala. En Honduras se redactaron posteriormente actas locales de adhesión. https://www.mundonow.com/independencia-de-honduras-curiosidades-que-quiza-no-conocias/Honduras quedó desde ese día definitivamente libre, soberana e independiente Mito histórico Engañoso El 15 de septiembre comenzó la ruptura con España, pero Centroamérica se anexó al Imperio mexicano en 1822 y declaró su independencia absoluta el 1 de julio de 1823. https://www.laprensa.hn/chicos/el-dia-que-cambio-la-historia-de-honduras-JDLP880191Los cinco países actuales firmaron conjuntamente el Acta de Independencia Anacronismo histórico Falso Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica todavía no existían como las repúblicas actuales. La decisión fue tomada por autoridades y representantes reunidos en Guatemala. https://www.facebook.com/visitnicaragua/posts/el-15-de-septiembre-de-1821-en-guatemala-se-firm%C3%B3-el-acta-de-independencia-hoy-m/1191539213009263/José Cecilio del Valle fue el encargado de firmar el Acta de Independencia Confusión de autoría Falso A José Cecilio del Valle se le atribuye la redacción del acta, pero su nombre no aparece entre los 13 firmantes del documento del 15 de septiembre de 1821. https://www.laprensa.hn/chicos/el-dia-que-cambio-la-historia-de-honduras-JDLP880191El acta del 15 de septiembre creó inmediatamente la República de Honduras Mito histórico Falso Honduras se organizó posteriormente como Estado de la Federación Centroamericana, aprobó su primera Constitución en 1825 y se separó de la Federación en 1838. https://redhonduras.hn/historia/acta-de-independencia-de-honduras/México también celebra oficialmente su independencia el 15 de septiembre Confusión de fechas Falso La fecha oficial mexicana es el 16 de septiembre. El tradicional Grito de Independencia comienza durante la noche del día 15. https://www.excelsior.com.mx/estilo-de-vida/paises-que-celebran-independencia-15-septiembre