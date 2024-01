TEGUCIGALPA. HONDURAS.- Circula en redes sociales, como X y TikTok, una publicación en la que supuestamente el Bloque de Oposición Ciudadano (BOC) publicó un mensaje acusativo para las personas que están “robando y destruyendo Honduras”.

Pero es falso. El perfil de X que difundió la entrada no corresponde al original del BOC, sino que se trata de una suplantación. Además, miembros del BOC confirmaron a EL HERALDO Plus Factual que la publicación viral no corresponde con la verdadera.

“Si al ver esta foto, sientes miedo; es porque estás robando y destruyendo Honduras.”, dice la descripción de una publicación en X (antes Twitter), que ha sido compartida docenas de veces desde, al menos, el 23 de enero de 2024.