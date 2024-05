TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circula en redes sociales un video que muestra al autor y compositor hondureño, Paul Robert Douglas Hughes-Hallett Ramos, conocido artísticamente como Polache, supuestamente diciendo que fue diagnosticado con artrosis a los 44 años y que el doctor Emec Cherenfant fue quien le detectó la enfermedad.

Sin embargo, el audio es un deepfake, contenido creado con inteligencia artificial (IA). La secuencia, en tanto, data de noviembre de 2020.

“Mi nombre es Polache y tengo problemas en las rodillas desde hace tres años. Me diagnosticaron artrosis a los 44 años y viví cuatro años con ellas. Después de años de tratamiento, finalmente encontré un médico que realmente quería salvarme: era el doctor Emek Cherenfant. Pudo darme un diagnóstico claro y me dijo que todo lo que me habían tratado antes era una estafa”, se escucha en el audio compartido más de 550 en Facebook desde el 16 de mayo de 2024.