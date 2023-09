Además, el equipo de Fact-checking de EL HERALDO Plus consultó al subdirector del SAR sobre la fuente que utilizó para su aseveración, pero no se obtuvo respuesta, mientras que el director del INE, Eugenio Sosa, dijo que hasta fin de año se tendrán actualizados los datos de pobreza en Honduras.

Consultado por el equipo de Fact-checking de El HERALDO Plus, el director del INE, Eugenio Sosa respondió que desconoce la fuente que utilizó el subdirector del SAR, Christian Duarte, sobre el 58% de pobreza que afirmó el 11 de septiembre de 2023.

El Banco Mundial , en 2022, que es la actualización más reciente, estimó que el 52.4% de la población de Honduras vivía en pobreza, un valor similar al que aseveró el director del SAR, pero con desfase de un año.

No obstante, economistas consultados por el equipo de Fact-checking de EL HERALDO Plus, dijeron que una estimación no es un dato oficial, por lo que puede ser impreciso por la falta de los números oficiales.

“Si se toma un dato estimado de una institución (...) se le traslada a la población una información que no es fidedigna”, explicó Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).